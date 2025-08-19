海外建廠說到做到！台積電上半年拿到各國政府補助671億、年增逾7倍

台積電上半年拿到各國政府補助671億、年增逾7倍。圖為台積電美國廠。（彭博資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電 （2330） 持續進行海外投資建廠，甫公告最新財報顯示，今年上半年共獲得美國、德國、日本與中國等政府補助達新台幣671.28億元，較去年同期的79.56億元增加7.4倍，累計近1年半共獲得政府補助金額達1422.92億元，超過台積電資本額的一半。業界認為，美國等政府補助看建廠等時程而定，相較於英特爾取消德國和波蘭的建廠計畫、放緩美國俄亥俄州晶圓廠的建廠腳步，顯示台積電投資建廠「說到做到」，才能拿到比去年較多的政府補助。

台積電最新財報指出，子公司美國廠（TSMCArizona）、德國廠（ESMC）、日本熊本廠（JASM）及台積電南京廠等，在美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

請繼續往下閱讀...

在地緣政治導向下，各國為了提高在地製造，紛仿效中國採取政府補助措施，台積電財報顯示，海外投資布局有關政府補助金額，今年第1季共取得351.49億元，第2季取得319.79億元政，累計上半年共取得671.28億元政府補助，加上2024年取得751.64億元，台積電近1年半累計取得政府補助達1422.92億元。

台積電指出，TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等台積電子公司，分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。另TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。台積電財報並未細分各國補助金額多少。

台積電位於亞利桑那州的第1座晶圓廠，已於2024年第4季量產4奈米製程；第2座晶圓廠已完工正展開廠務工程階段，將量產3奈米製程；第3座晶圓廠預計採用2奈米和A16製程，已開始動工興建；台積電共將在美國亞利桑那州投資1650億美元，預計建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

台積電在日本熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座特殊製程晶圓廠營造工程將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施就緒情況。德國德勒斯登特殊製程晶圓廠於去年8月動土，預計2027年量產，供應歐洲汽車與工業市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法