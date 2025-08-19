晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

50歲新人月薪38萬！這日商只錄取「40歲以上無經驗」 原因曝

2025/08/19 17:25

日本統計，45歲以上的轉職人數在過去兩年已超過400萬人。（示意圖，法新社）日本統計，45歲以上的轉職人數在過去兩年已超過400萬人。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一般人求職的時候，往往被要求出示相關工作經驗，公司也可能將年紀、資歷納入考量。然而，日本一家公司「僅限40歲以上且無經驗」受到關注，其中有50多歲新人的月薪，最高超過190萬日圓（約新台幣38.3萬元）。

綜合日本媒體報導，這家名為「Old Rookie株式會社」的保險代理公司，與一般公司重視年輕人和工作經歷的招聘標準不同，這樣的招聘條件，讓許多中年人才看到了新的就業機會。

4年前創立公司的社長荒井將貴表解釋，許多人對未來充滿不安，加上物價一直上漲，希望有一份穩定工作。他認為，40歲以上具備豐富的人脈與經驗，能在工作中克服各種挑戰，因此特別鎖定這個年齡層。他也提到，曾在前一份工作負責招聘，深感許多有能力的人，因年齡受到限制而無法發揮，「中年族群明明有能力，卻缺乏機會，我希望為他們創造舞台。」

報導指出，許多50多歲才入職的員工，最高月收入已超過190萬日圓，公司也提供完善的教育訓練和支援系統，周圍不乏60歲左右的資深員工，對於需要照顧父母的世代來說，這樣的安排格外貼心。

「Old Rookie株式會社」的案例顯示，中年轉職不再只是夢想，對於希望重新啟航的中年人才來說，這家公司提供可貴的機會。據日本統計，45歲以上的轉職人數在過去兩年已超過400萬人，這個族群正處於就業高峰期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財