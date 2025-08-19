50歲新人月薪38萬！這日商只錄取「40歲以上無經驗」 原因曝

日本統計，45歲以上的轉職人數在過去兩年已超過400萬人。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一般人求職的時候，往往被要求出示相關工作經驗，公司也可能將年紀、資歷納入考量。然而，日本一家公司「僅限40歲以上且無經驗」受到關注，其中有50多歲新人的月薪，最高超過190萬日圓（約新台幣38.3萬元）。

綜合日本媒體報導，這家名為「Old Rookie株式會社」的保險代理公司，與一般公司重視年輕人和工作經歷的招聘標準不同，這樣的招聘條件，讓許多中年人才看到了新的就業機會。

4年前創立公司的社長荒井將貴表解釋，許多人對未來充滿不安，加上物價一直上漲，希望有一份穩定工作。他認為，40歲以上具備豐富的人脈與經驗，能在工作中克服各種挑戰，因此特別鎖定這個年齡層。他也提到，曾在前一份工作負責招聘，深感許多有能力的人，因年齡受到限制而無法發揮，「中年族群明明有能力，卻缺乏機會，我希望為他們創造舞台。」

報導指出，許多50多歲才入職的員工，最高月收入已超過190萬日圓，公司也提供完善的教育訓練和支援系統，周圍不乏60歲左右的資深員工，對於需要照顧父母的世代來說，這樣的安排格外貼心。

「Old Rookie株式會社」的案例顯示，中年轉職不再只是夢想，對於希望重新啟航的中年人才來說，這家公司提供可貴的機會。據日本統計，45歲以上的轉職人數在過去兩年已超過400萬人，這個族群正處於就業高峰期。

