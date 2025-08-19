晴時多雲

風災後校園修繕 台積電出手偏鄉救校

2025/08/19 17:42

南市教育局長鄭新輝（左）致贈台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）感謝狀。（圖由南市教育局提供）南市教育局長鄭新輝（左）致贈台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）感謝狀。（圖由南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風造成台南多所學校受損，台積電慈善基金會立即投入校舍修繕，協助六所偏遠學校快速復原。今（19）日基金會董事長張淑芬親赴七股區樹林國小視察工程，盼助校園儘速步入運作正軌。

張淑芬指出，此次受助的六所學校，包括新生、松林、樹林、北勢、錦湖及竹門國小，皆為基金會長期關注的偏遠學校。風災後現場勘查發現採光罩、屋頂、車棚、圖書館、窗戶及冷氣支架等設施受損嚴重，基金會立即投入工程人力協助修繕，協助學校盡快恢復教學運作。

張淑芬也表示，後續將針對包括鯤鯓、新東、樹人、頂洲、延平、長平、七股、北門國中、岸內、新營新興及後港國小等11所學校進行現勘，視需求提供協助。透過基金會與公部門緊密合作，儘速完成偏鄉小校災後復原工作，讓教育不中斷、學習不打烊。

教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲感謝基金會的即時援助，並強調基金會與各企業、志工團體的支援，讓偏鄉孩子感受到人間溫暖，也讓災後復原之路不孤單。

鄭新輝表示，目前全市學校已完成校園清理，針對細部修繕，已指導納入防災設計，並要求工區與教學區分隔，確保學生返校安全。未來也將持續追蹤行政院「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」相關補助辦法，全力爭取資源，協助學校復建工程，強化校園防災韌性。

