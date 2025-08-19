神基強固軍工雙引擎強勁 看旺今年營收成長12％

神基董事長黃明漢今日在最新法人說明會中，對未來營運展望釋出明確信心。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦大廠神基（3005）董事長黃明漢今日在最新法人說明會中，對未來營運展望釋出明確信心，預估今年整體營收將成長7%至12%，並重申「五年翻倍」的長期目標，力拚每年維持雙位數甚至15%的成長率，展現穩健而積極的擴張步調。

在產品策略方面，神基今年已推出多款強固型電腦新品，其中 B360 Pro/Plus 為全球首款同時支援 Intel Lunar Lake 與 Microsoft Copilot+ PC 的強固型筆電，成功搶下業界先機。第三季公司還將再發表四款新品，其中三款支援 Copilot+ PC，另一款搭載高效能GPU，產品線橫跨 CPU、GPU 與NPU多種運算架構，藉此滿足人工智慧時代不同的應用需求。

管理層強調，新品平均售價可望提升10%至15%，將有效增厚產品組合價值，進一步鞏固高階市場領先地位。在市場拓展方面，神基持續推動「精準行銷」，透過精準策略直接從競爭對手手中搶單。公司透露，僅半年時間，就成功切入台灣五大公用事業中的三家，歐美大型企業與公部門亦陸續成為新客戶，展現行銷策略的高效成果。

產能佈局則是支撐未來成長的重要基石。神基已完成越南廠的投資並開始逐步導入量產，鎖定中小噸數汽車零組件市場，與華府高噸數產線形成互補。另一方面，桃園龜山新廠預計在今年第四季投產，將分擔汐止廠壓力，並提供更具彈性的產能配置，以滿足國際客戶日益提升的需求。

軍工與無人機業務同樣受到矚目。受惠於北約國防預算逐年提升，神基已與歐洲多國軍工大廠展開合作，並規劃推出地面控制系統（GCS）的一站式解決方案，協助客戶縮短研發流程、提升產品品質。雖然目前相關營收占比仍小，但公司認為未來具備長線成長潛力。

展望未來，神基強調併購只是擴大營運規模的其中一項途徑，主要仍會透過內部成長推升未來發展。公司每年投入約10至15億元資本支出，專注於新產能、技術與產品開發，持續強化在強固型電腦與機構件市場的領導地位。隨著新品疊加、產能到位與軍工布局發酵，管理層對達成雙位數成長目標展現高度信心。

