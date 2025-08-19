中鋼工會批讓利嗆郭智輝下台 中鋼：甚感遺憾

中鋼集團企業工會赴經濟部抗議，要求經濟部長郭智輝下台。對此，中鋼表示遺憾。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼集團企業工會（集團工會）今（19）日下午赴經濟部抗議，要求經濟部長郭智輝下台、經濟部應提出具體可行方案協助中鋼、中國鋼品反傾銷終判應提高反傾銷稅率等3大訴求；中鋼下午也回應，先前已說明會透過多元配套措施，協助中下游企業，對於集團工會今日行動，中鋼甚感遺憾。

中鋼集團企業工會下午赴經濟部召開「郭智輝無視公司治理 壓迫中鋼虧損讓利」記者會，提出經濟部長郭智輝漠視公司治理，應立即下台以示負責；經濟部必須立即提出具體可行方案，協助中鋼及相關產業度過困境；財政部與經濟部在反傾銷終判中，應明確認定中國特定鋼品確有傾銷事實並造成實質損害，並大幅提高反傾銷稅率。

請繼續往下閱讀...

中鋼稍後表示，日前已有說明澄清，今天再次說明，13日部長（郭智輝）接受媒體採訪時已進行澄清，中鋼也對外說明，「下游好、客戶好，中鋼才會好」，既有銷售制度原本即設計多元配套措施，對下游不同產業給予各種支持，也兼顧股東以及利害關係人權益，符合公司治理精神。

日前財政部公告針對中國進口熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，中鋼感謝政府維護台灣鋼鐵市場之公平性，將持續配合政府調查作業，以保障我國鋼鐵產業免續受涉案進口品之損害。

此外，在中鋼公司面對經營嚴峻挑戰之際，經濟部仍支持中鋼公司適度調整員工薪給，顯示政府對於中鋼協助與對中鋼員工的支持不遺餘力。

至於投資台智電可以為中鋼公司取得穩定的綠電來源，以順利達成減碳目標，目前除中鋼外，已有13家公、民營企業參與台智電投資，中鋼持股比率不超過12.5%，中鋼投資台智電不僅有利國家推動綠電發展，對於自身減碳也有正面助益。

隨著離岸風機快速大型化之演變，中鋼旗下子公司興達海基受限興達港水深不足，難以出貨大型風機所需水下基礎，即使中鋼投資興達海基面臨虧損，但已培養出優秀的人才與技術持續為臺灣產業貢獻，目前興達海基公司之轉型計畫也正積極研議中。

中鋼也因為投資產製水下基礎，與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作開發的中能風場（中鋼持股約51%）得以如期完工，為中鋼帶來穩定收益。

中鋼強調，面對國際產經貿新局勢所帶來的挑戰，會持續整合產官學研資源，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為台灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法