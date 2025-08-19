晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中鋼工會批讓利嗆郭智輝下台 中鋼：甚感遺憾

2025/08/19 16:39

中鋼集團企業工會赴經濟部抗議，要求經濟部長郭智輝下台。對此，中鋼表示遺憾。（記者林菁樺攝）中鋼集團企業工會赴經濟部抗議，要求經濟部長郭智輝下台。對此，中鋼表示遺憾。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼集團企業工會（集團工會）今（19）日下午赴經濟部抗議，要求經濟部長郭智輝下台、經濟部應提出具體可行方案協助中鋼、中國鋼品反傾銷終判應提高反傾銷稅率等3大訴求；中鋼下午也回應，先前已說明會透過多元配套措施，協助中下游企業，對於集團工會今日行動，中鋼甚感遺憾。

中鋼集團企業工會下午赴經濟部召開「郭智輝無視公司治理 壓迫中鋼虧損讓利」記者會，提出經濟部長郭智輝漠視公司治理，應立即下台以示負責；經濟部必須立即提出具體可行方案，協助中鋼及相關產業度過困境；財政部與經濟部在反傾銷終判中，應明確認定中國特定鋼品確有傾銷事實並造成實質損害，並大幅提高反傾銷稅率。

中鋼稍後表示，日前已有說明澄清，今天再次說明，13日部長（郭智輝）接受媒體採訪時已進行澄清，中鋼也對外說明，「下游好、客戶好，中鋼才會好」，既有銷售制度原本即設計多元配套措施，對下游不同產業給予各種支持，也兼顧股東以及利害關係人權益，符合公司治理精神。

日前財政部公告針對中國進口熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，中鋼感謝政府維護台灣鋼鐵市場之公平性，將持續配合政府調查作業，以保障我國鋼鐵產業免續受涉案進口品之損害。

此外，在中鋼公司面對經營嚴峻挑戰之際，經濟部仍支持中鋼公司適度調整員工薪給，顯示政府對於中鋼協助與對中鋼員工的支持不遺餘力。

至於投資台智電可以為中鋼公司取得穩定的綠電來源，以順利達成減碳目標，目前除中鋼外，已有13家公、民營企業參與台智電投資，中鋼持股比率不超過12.5%，中鋼投資台智電不僅有利國家推動綠電發展，對於自身減碳也有正面助益。

隨著離岸風機快速大型化之演變，中鋼旗下子公司興達海基受限興達港水深不足，難以出貨大型風機所需水下基礎，即使中鋼投資興達海基面臨虧損，但已培養出優秀的人才與技術持續為臺灣產業貢獻，目前興達海基公司之轉型計畫也正積極研議中。

中鋼也因為投資產製水下基礎，與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作開發的中能風場（中鋼持股約51%）得以如期完工，為中鋼帶來穩定收益。

中鋼強調，面對國際產經貿新局勢所帶來的挑戰，會持續整合產官學研資源，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為台灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財