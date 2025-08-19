晴時多雲

美食-KY拼中秋節送禮商機 今年要賣4.1萬盒禮盒

2025/08/19 16:30

搶攻中秋節商機，以經營85℃崛起的美食-KY今年一口氣推出8款中秋禮盒。（記者楊雅民攝）搶攻中秋節商機，以經營85℃崛起的美食-KY今年一口氣推出8款中秋禮盒。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻中秋節商機，以經營85℃崛起的美食-KY（2723）今年一口氣推出8款中秋禮盒，價格帶落在300~600元間的主力價位，預估今年中秋節禮盒要賣出4.1萬盒，創造2400萬元營收，較去年同期微增1%。

美食-KY行銷副總鐘靜如表示，今年中秋節月餅、蛋黃酥的原物料以豆沙餡漲幅明顯，較去年同期增加5~6%；奶油兩年來也上漲了3成；雞蛋今年以來也漲了3成，還好蛋黃酥主要用鴨蛋，鴨蛋今年價格持平。

85℃今年開發了8款中秋節禮盒，全新研發3款口味「金月沙酥」及「芋泥鹹金沙酥」，和「星鑽紅茶蛋黃酥」，「星鑽紅茶蛋黃酥」融入茶香體驗不同口感蛋黃酥，搭配往年暢銷的多款月餅和高鐵商務艙指定點心「鹽之花香芒堅果塔」，組合出8款中秋禮盒。

鎖定消費大眾最能下手的價格帶，10月6日前門市預購指定禮盒享85折，另外85Cafe APP還提供禮盒跨店取功能，線上支付轉贈親友，主力價格帶落在288~599元間，僅最貴的眾星拱月禮盒特價850元。

美食-KY自結7月合併營收13.9億元，年減6.21%，主要是受到台幣升值干擾，若改以功能性貨幣分析，7月營收較去年同期成長約2.9%；累計1~7月合併營收108.43億元，年增0.25%。

