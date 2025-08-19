格斯科技*強攻軍工領域 國防展秀無人機產品

格斯科技*高性能電芯系統將於9月國防展亮相。圖為發言人許志帆。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鋰離子電池廠商格斯科技*（6940）今日表示，將參加9月台北國際航太暨國防工業展，並首度公開展示近期於越南無人機專案所採用的高性能電芯系統。該電池可為高階AI無人機提供長航時、高可靠性的能源解決方案，展會中也將展出無人船平台整體方案。

根據研調機構集邦（TrendForce）資料，全球軍用無人機市場將從2022年的165億美元，快速成長至2025年的343億美元，年複合成長率高達27.6%。其中電池系統平均佔整體成本3成以上，2023年全球無人機電池市場規模已達68億美元，並持續高速增長。

針對越南無人機專案產品，格斯科技*發言人許志帆指出，格斯是以「整機方案」形式，結合自有電芯技術與無人機整體設計，與台灣生態系夥伴共同展現國際競爭力。

許志帆說明，任務型AI無人機對電芯要求遠高於一般商用產品，必須能應對極端環境、震動衝擊，同時具備高倍率放電、快充能力、長循環壽命與熱失控防護，才能符合高性能任務需求。

格斯指出，該系統能量密度相較於傳統工業用電池提升15%，單電芯能量密度突破300Wh/kg，電池模組則達240Wh/kg，為高階AI無人機提供長航時、高可靠性的能源解決方案。

許志帆補充，台灣在通訊、導航及AI運算領域具備深厚技術與人才基礎，格斯透過整機方案的國際合作，將台灣科技實力帶向全球，未來則希望結合高階電芯技術與跨域合作，提供整體解決方案，提升台灣在軍工領域的國際能見度。

