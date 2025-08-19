南韓勞工逾半數在工作中運用AI 資淺者藉此縮短能力差距

南韓目前有63.5％的民眾工作上有使用生成式AI的經驗。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓央行18日發布「人工智慧（AI）快速擴散與生產力效應」報告，南韓目前有63.5％的民眾工作上有使用生成式AI的經驗，且其中有51.8％是用於工作目的，比例是美國（26.5％）的2倍左右，凸顯AI在南韓職場的盛行程度。

南韓《中央日報》19日報導，在5至6月期間對5512名15歲至64歲的南韓職場人士進行的問卷調查，呈現上述結果。南韓央行就業研究組組長徐東賢（音譯）指出，南韓自2022年末引入AI技術後，其擴散速度達到網路商用化3年後使用率（7.8％）的8倍，「這得益於現有網路、電腦和移動基礎設施的完善，以及AI技術本身的通用性」。

數據顯示，AI應用使平均工作時間減少3.8％。按每週40小時工時計算，相當於減少1.5小時工時。該數值略低於美國（5.4％）。值得注意的是，僅45.9％的受訪者表示工時減少，認為沒有變化占50.9％，表示工時反而增加占3.2％，主要源於AI操作不熟練或糾錯耗時等原因。

研究發現，資歷較淺的職場人士透過AI縮短工時的效果更顯著。南韓央行分析，AI透過提供專業知識和技能產生「均質化效應」，有效縮小不同熟練度員工之間的業務能力差距。

按性別、年齡和學歷劃分的數據顯示，男性（55.1％）、青年族群（67.5％）和研究生學歷的高學歷者（72.9％）的AI使用率尤為突出。從職業類型來看，使用率從高到低依次為專業人士（69.2％）、管理人員（65.4％）和辦公室職員（63.1％）。

另一方面，目前與自主機器人協作的勞動者占比為11％。南韓央行預測，此一比例將主要在生產設備操作人員中提升至27％，預示著AI也將為體力勞動方式帶來重大變革。

南韓央行研究組組長吳三日（音譯）分析，AI縮短工時雖意味相關崗位可能消失，但隨著AI應用普及，也可能因需求增長創造新就業機會，目前就業總量將如何變化仍存在很大不確定性。

