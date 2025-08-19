晴時多雲

新代鎖定AI機器人 3年逐步啟用3地製造基地

2025/08/19 15:00

新代科技董事長蔡尤鏗（右起）、總監黃芳芷看好公司未來深耕AI機器人產業帶來的效益。（記者方韋傑攝）新代科技董事長蔡尤鏗（右起）、總監黃芳芷看好公司未來深耕AI機器人產業帶來的效益。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕智慧製造解決方案供應商現代科技（7750）成立滿30週年，持續擴大營運規模、進入資本市場，預計9月中旬從興櫃邁入掛牌上市階段，管理層鎖定深化智慧機器人技術，同步展開跨區生產基地計畫，擴大供應韌性與在地服務能量，未來3年將逐步啟用中國、馬來西亞與台南新廠。

新代科技今年前7月營收81.84億元、年增25.72%；上半年稅後淨利10.8億元、年增34.1%，每股盈餘17.2元。管理層認為，從數據可以看出公司具備強勁的營運體質，也擁有穩定獲利的實力。面對全球製造業的加速進化與智慧化浪潮，集團擘劃下一世代智慧製造的新格局，從AI產線智能、永續治理到人機協作，全面推動產業升級。

針對工具機、電子、車用零組件等高精度製程行業，新代科技以AI驅動行業朝著智能化方向演進，透過人工智慧技術協助即時數據分析與機器學習，優化加工參數、自動補償偏差，即時感知與數據驅動控制邏輯，實現設備自適應、製程自我校準，目標協助客戶打造具彈性、穩定且高效率的智慧產線。

此外，新代同時建構機器人協作網絡，拓展人機共作場域，從單機應用走向機台聯網與視覺辨識導入，打造具備判斷、協同與行動力的機器人系統。未來將推動更多橫跨上下游製程的人機協作場景應用，以高度模組化與快速部署能力，回應少量多樣、彈性製造的市場需求，並持續朝智慧機器人、四足機器人領域開拓發展。

在雲端經濟蓬勃發展的時代，新代也聚焦導入雲端永續生產治理，邁向智慧管理競爭力，董事長蔡尤鏗認為，企業的下一場競爭，將是碳與數據的戰場，公司已自研平台「SynFactory」且作為核心，整合能源、碳排、生產與環境數據，提供可行動的ESG管理解決方案。結合雲端運算與精實管理諮詢，幫助企業建立長期且穩健的數位工廠體質，落實綠色製造與營運韌性。

在全球佈局方面，新代2026年第二季將完工啟用中國蘇州總部第二廠，2027年第二季啟用馬來西亞第二廠，並暫訂2028年第四季在台南科學園區建置智慧製造新基地，以全球化布局打造完整的技術供應網絡。蔡尤鏗表示：「我們秉持初心，從台灣出發，深耕亞洲、放眼全球，走出一條屬於台灣品牌的智慧製造之路。」

蔡尤鏗強調，隨著進入資本市場，未來將擁有更多資源與策略動能，拓展公司的技術深度、提升服務廣度，進而創造更長遠且具規模的社會與產業價值。面對產業快速演進與全球市場多變挑戰，將持續強化營運效能與永續競爭力，也秉持負責任的治理理念，以實質行動回應投資人期待，致力於提升整體股東價值。

