研華明年啟用南加州新總部 強化AI製造與服務能量

研華啟動在美擴建計畫，美國南加州塔斯汀的新總部園區預計明年第三季全面完工啟用。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）啟動在美擴建計畫，董事會先前已通過位於美國南加州塔斯汀（Tustin, California）的新總部園區建置案，預計2026年第三季全面完工啟用。該項目總資本支出達9650萬美元（約新台幣29億元），將結合辦公、倉儲、組裝、展示與售後維修功能，全面強化研華在北美的在地製造與AI應用服務能量，預估可支援區域營運規模提升至15億美元（約新台幣451億元）以上。

研華指出，該新總部將成為公司在北美的重要營運樞紐，透過提升在地化組裝、物流及售後支援能力，回應美國製造與快速交付需求，並提供客戶近距離支援與高度客製化服務。園區除辦公區與倉儲空間外，也將設置展示中心與會議場域，作為技術應用交流與AI解決方案導入的平台。

研華強調，此一投資案是為強化長期營運韌性與在地布局的關鍵一步，將有助深化與北美核心客戶的連結，並支援邊緣運算、工業AI等業務拓展。未來將持續針對北美市場進行組織擴編與後續投資，推動AI應用從設計到部署的在地落地，打造具備競爭力的全方位供應與服務體系。

研華過去在北美市場耕耘已久，近年積極推動AIoT與邊緣智能應用，涵蓋製造、交通、能源等多元垂直場域。面對生成式AI與智慧工廠浪潮，公司持續加大研發與產線整合投資，新總部建置即為其中一環，期望以更靈活的本地交付能力，擴大在北美智慧製造市場的影響力。

呼應北美市場與全球AI應用趨勢，研華也將於本月20日至23日登場的台北自動化工業大展中，以「智聯未來，共創邊緣AI無限可能」為主題，聚焦人工智慧、智慧機械與智慧工廠三大領域，展出多項AI應用方案。

研華屆時現場將亮相與輝達（NVIDIA）合作開發、具「機器人超級大腦」之稱的Jetson Thor平台，搭配自家MIC-743 Edge AI平台，提供智慧移動、邊緣視覺語言模型（VLM）及人形機器人應用解決方案，協助產業邁向永續智慧新篇章。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠指出，人工智慧與邊緣運算已成為推動製造業數位轉型的核心驅動力，此次參展是品牌宣言「Edge Computing & WISE-Edge in Action」的實踐。未來將深化與輝達、微軟、威剛等生態系夥伴的合作，推動AI在百工百業的落地應用，從軟硬整合到邊緣部署，打造高效能且低延遲的解決方案。

