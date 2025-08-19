晴時多雲

大甲自行車廠今年底結束營運 育華工業澄清與關稅及匯率「完全沒關係」

2025/08/19 14:50

育華工業宣布今年底結束營運。（擷取自google maps）育華工業宣布今年底結束營運。（擷取自google maps）

〔記者歐素美／台中報導〕位台中市大甲區、生產自行車前叉的育華工業股份有公司，傳出只營運到今年底，媒體謠傳公司是因美國關稅問題才決定關廠，育華工業總經理朱明燦表示，這兩年自行車業不景氣，公司去年就討論是否結束營運，與美國關稅及匯率完全沒有關係，公司在8月5日即向廠商、客戶發出公告，指「經董監事決議，將調整營業策略，工廠營運預計至2025年12月31日止，現有庫存產品，將以原價6折優惠出售」。

朱明燦指出，育華工業具有34年歷史，公司50%以上為野寶集團股東轉投資，產品以碳纖維成形為主，生產自行車車架、叉骨、前叉等，疫情時因很多廠商下單又取消，致工廠庫存多，現有訂單少，加上部分廠商訂了車後卻不付錢給組車廠，形成三角債，使得自行車業這2年經營困難。

朱明燦說，育華工業一直嘗試轉型，也曾有醫療大廠或無人機等前來洽談，但最後都不了了之。由於公司連續虧2年，加上轉型不成，但公司現金還有很多，股東去年就考慮是否結束營運，至少股東還能拿回現金，但畢竟是34年公司，大家有點不捨，希望再看看，直至最近才決定至今年底結束營運。

朱明燦強調，育華工業結束營運與美國關稅或匯率完全沒有關係，是部分媒體「撿到槍」、「黑白寫」。

