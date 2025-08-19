晴時多雲

美國不應賣AI晶片給北京 華府智庫籲川普改採1狠招

2025/08/19 14:40

華府智庫指出，美國不應出售 AI 晶片給中國，而應該採取出租方式，將AI晶片出售給美國雲端服務供應商，後者則出租AI晶片給中國，這樣做可在威脅出現時，隨時切斷存取權。（路透）華府智庫指出，美國不應出售 AI 晶片給中國，而應該採取出租方式，將AI晶片出售給美國雲端服務供應商，後者則出租AI晶片給中國，這樣做可在威脅出現時，隨時切斷存取權。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達將向美國政府支付其向中國銷售 H20 晶片所獲得收入的 15%，華府智庫蘭德指出，這是一種放棄籌碼的不尋常安排，美國不應出售 AI 晶片給中國，而應該採取出租方式，將AI晶片出售給美國雲端服務供應商，後者則出租AI晶片給中國，這樣做可在威脅出現時，隨時切斷存取權，也可監控使用者與中國軍事實體的連結。而且雲端存取每次更新都成為談判機會，此策略將永保美國 AI 晶片優勢。

蘭德發布最新報告稱，輝達專為中國市場設計的 H20 晶片，再次引發了對中出口AI晶片的爭論。支持者認為，銷售使中國在創造收入的同時，仍依賴美國技術。他們聲稱，拒絕北京只會加速中國尋求研發替代晶片的腳步。

這些論點忽略了一個比向中國出售晶片更優厚、能帶來類似效益的替代方案：透過遠端雲端訪問，向中國提供其所需的運算能力，並收取一定費用。

文章認為，美國出售晶片後，這些晶片就永遠消失了，消失在資料中心裡，被未知的用戶用來追求未知的目標。其實美國還有另一種選擇，透過遠端將晶片的運算能力提供給使用者。

雲端服務幾乎提供了晶片銷售承諾的所有功能，此外還有實際控制權，隨著地緣政治條件的變化或威脅的出現，存取權可以隨時被切斷。

而且，這樣做經濟效益也更好，AI晶片出售給美國雲端服務供應商，後者透過向中國出租AI晶片來獲得額外收入，創造兩個收入來源，而不是一個。亞馬遜和微軟等公司已經透過這種方式服務全球客戶，在保持晶片實體所有權的同時，按需提供算力。

與實體晶片出口不同，雲端存取使客戶將存取重新導向至未經授權方的難度顯著提升，「了解你的客戶」（KYC）的要求使得監控與中國軍事實體的連結成為可能。雲端存取還能創造持續的槓桿效應，每次更新都成為談判機會，而晶片通常每三到四年才會更換一次。

文章總結，如果美國想就AI晶片達成交易，可以透過雲端提供晶片，以保持控制權、產生經常性收入並保持戰略靈活性。就像聰明的房東不會為了快速變現而出售房屋，而改採出租方式，如果租戶行為不當，就可以把他們趕出去，同時仍然擁有資產，這才是真正的籌碼。直接向中國出售AI晶片，只會削弱美國的AI領先地位，因此，美國不應該出口世界一流的AI晶片，而應該將其出租。

