印度忌關稅大砍俄油買單！中國爽搶至少200萬桶等卸貨

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國對印度課徵50%的關稅，以徵罰印度購買俄油，而中國煉油商則趁8月俄對印度出口量爆跌，瘋狂搶奪印度放棄的便宜俄油，彭博報導，中國8月至今，不僅從波羅的海和黑海港口裝載的烏拉爾原油採購，每天近7.5萬桶，幾乎是年初的2倍，且目前至少有兩艘運載烏拉爾油的油輪，每艘運載100萬桶，正在中國沿海等待，預計未來幾週還會有更多油輪。

這兩艘船，格奧爾基·馬斯洛夫號和真力時號，目前在舟山附近閒置，那是浙江石油化工的基地，也靠近戰略儲罐。

彭博報導，雖然中國是俄羅斯石油最大進口國，但它傾向於從該國遠東地區接收石油。然而，8 月到目前為止，從波羅的海和黑海港口裝載的烏拉爾原油的出貨量接近每天 7.5萬桶，根據 Kpler 的說法，這幾乎是年初至今約4萬桶平均水平的2倍。相比之下，8月俄對印度的出口量下降至每天不超過40萬桶，而平均水平為118萬桶。

根據 Kpler 和 Energy Aspects 的數據，中國的煉油廠迄今為止，可能已購買了 10至15批烏拉爾原油，用於10月和11月交付，超過了平時的進口量。

據不願透露姓名的市場交易員稱，烏拉爾原油最近以每桶比即期布倫特原油溢價1美元的價格提供，由於中國煉油商的興趣增加，沒有進一步的折扣。

Kpler 高級原油分析師 Muyu Xu表示，如果烏拉爾價格保持吸引力，若未來幾天看到中國人購買更多11月交付的貨物，我不會感到驚訝。

