落實科技教育平等 台灣大AI資源入偏鄉

2025/08/19 13:32

台灣大「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」前進馬祖。（記者王憶紅攝）台灣大「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」前進馬祖。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕縮小城鄉數位落差，台灣大哥大將最新AI、機器人、無人機等科技資源帶進偏鄉，今年在馬祖介壽國小、苗栗大南國小、彰化陸豐國小舉辦「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」，台灣大哥大永續品牌公關副總兼基金會執行長劉麗惠表示，科技教育不能只是城市孩子的特權，台灣大希望透過企業與教育現場的協作，讓每一位孩子都有機會接觸新的科技應用，成為孩子們開啟未來大門的鑰匙，今年特別與建中機研社合作，引入專為STEAM與AI跨域教育設計的程式學習機器人PINBO，融合機構設計、物理、數學與程式，為孩童設計寓教於樂的創新教案。

今年台灣大哥大「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」來到馬祖南竿，與連江縣教育處共同合作舉辦為期3天2夜的科技營隊，連江縣縣長王忠銘表示，台灣大哥大基金會將AI與機器人科技帶進馬祖，也將科技教育資源延伸到偏遠的島嶼，對馬祖孩子們的教育發展意義非凡。

連江縣政府教育處處長王禮民也指出，科技教育不該是距離遙遠的名詞，台灣大哥大將最新的AI與科技教育資源帶進馬祖，讓偏鄉學童也能在暑假期間接觸無人機與機器人等實作課程，在孩子心中種下科技的種子，為他們未來的學習與發展打下良好基礎。

自2017年起，台灣大哥大基金會深入馬祖、苗栗、彰化等地小學舉辦暑期科技營隊，近幾年更持續優化營隊課程設計，融入AI工具，今年專案也正式更名為「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」，將最新科技資源帶入偏鄉。而2017年來，已成功舉辦32場實體營隊、6場線上程式課程，累計612位志工參與教學，帶領1094位孩童進入AI與程式學習的領域。成功培育157位在地師資，各地自主開課674堂，累計受惠學生達1.12萬人次，讓科技種子在偏鄉持續生根發芽。

