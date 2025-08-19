標普維持美國「AA+」主權評級 展望穩定

標普維持美國「AA+」主權評級。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構標普全球（S&P Global）週一（18日）宣布，維持美國主權信用評級「AA+」不變。

《路透》報導，今年7月，美國總統川普簽署了「大而美法案（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）」，法案內容包含新的稅務減免，同時也讓川普在2017年推動的減稅政策永久化。

請繼續往下閱讀...

標普全球週一發出聲明，指隨著關稅實際稅率上升，預期增加的關稅收入將總體上抵銷最近財政法案可能帶來的財政惡化影響，且認為以目前來看，增加的關稅收入很可能能夠平衡這項預算案中可能導致赤字上升的部分。

同時，標普全球也將美國的信用評等展望維持在「穩定」。標普全球認為，儘管川普經常批評聯準會（Fed）降息不夠快，但其相信Fed會妥善處理通膨與金融市場風險。

相比之下，另一家國際信評機構穆迪（Moody’s）則在今年5月把美國的信用評等調降，理由是債務越來越高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法