勞工遭資遣請謀職假遭刁難 勞部：依法每周2日工資照給

2025/08/19 11:56

〔記者李靚慧／台北報導〕受到美國關稅衝擊，減班休息（無薪假）人數創今年新高，但近來傳出有遭資遣的勞工，遭雇主刁難不允許請假謀職的狀況，勞動部指出，根據勞基法規定，雇主資遣勞工，依法須給勞工「預告期」，預告期間可請有薪謀職假，讓勞工外出謀職，每星期最多2日且工資照給，雇主不得要求證明。

近來勞動部接獲勞工申訴，因遭資遣，向雇主申請謀職假卻遭雇主刁難，要求提供求職證明才給假。

勞動部指出，根據勞基法第16條規定，如果因歇業、虧損業務緊縮等因素，必須資遣勞工，必須依據勞工的年資，給予最短10日最長30日的「預告期」。勞工在接到終止勞動契約的預告後，為另謀工作得於工作時間請假外出，請假時數每星期不得超過2日的工作時間，請假期間工資照給。

勞動部表示，謀職假的目的，是讓勞工可以利用工作時間外出謀職，以縮短失業期間，協助勞工盡速就業，申訴的勞工主要是表明「遭刁難」，向雇主申請謀職假時，被要求提供證明才給假。考量求職管道多元，若勞工透過網路尋職，未必能提出具體事證，且擔心謀職公司曝光不利錄取，因此勞動部已發函，若雇主依照法規預告勞工終止勞動契約，勞工依法向雇主申請謀職假時已說明事由，雇主就不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證明文件。

