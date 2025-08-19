全球第2女富豪多有錢？幫3.3億美國人買NBA勇士對湖人門票還有剩

萊雅集團（L'Oreal SA）繼承人梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers）。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在世界頂尖富豪榜上，有1位名字鮮少出現在媒體頭條的女富豪，那就是擁有高達953億美元（約新台幣2.8兆元）的驚人財富萊雅集團（L'Oreal SA）繼承人梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers），她是全球第2富有的女性，也是全球第20大富豪。外媒計算，她能為全美3.3億人口購買NBA門票（以每張135.7美元計算），並加贈每人1顆官方NBA球（每顆44美元），帳戶中仍有約330億美元的餘額。

外媒報導，根據《富比士》即時億萬富翁榜（Forbes Real-Time Billionaires List），梅耶爾是全球第2富有的女性，也是全球第20大富豪，但她非常低調，不靠創業、不靠網路科技，而是繼承自家族的美妝帝國L’Oréal（萊雅集團）。

梅耶爾是歐萊雅創辦人舒勒（Eugène Schueller）的外孫女；梅耶爾母親貝當古（Liliane Bettencourt）是舒勒唯一的女兒，於1957年繼承全部資產，而梅耶爾則在2017年母親過世後，接掌龐大的家族財富。

目前梅耶爾擁有萊雅集團33％的股份，是公司最大股東，並擔任家族控股公司董事長、萊雅集團董事會成員，持續對企業運營具有重大影響力。不過外媒報導，儘管身為全球頂尖富豪之一，梅耶爾一向行事低調，甚少出席公開活動。

若以其財富換算，梅耶爾能為全美3.3億人口購買NBA門票（以每張135.7美元計算），觀看金州勇士與洛杉磯湖人的比賽，並加贈每人1顆官方NBA球（每顆44美元），而她帳戶中仍可剩下約330億美元（約新台幣9929億元）資產。

目前，《富比士》將梅耶爾資產評估為953億美元，而彭博億萬富豪榜則略高，為959億美元（約新台幣2.8兆元），排名全球第19位（不含創辦人彭博本人），不過，這些數字仍會因股價波動與匯率變動有所起伏。

儘管媒體曝光不高，梅耶爾卻持續透過家族對萊雅集團的控制，在全球美容產業與女性經濟影響力上發揮深遠作用。

