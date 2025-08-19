美國情報總監：英國同意撤回要求蘋果增設用戶資料「後門」要求

英國政府要求蘋果公司在全球所有iCloud使用者的上傳內容中建立後門機制，以便英國政府存取用戶的加密數據。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）週一（18日）表示，英國已同意撤回要求蘋果公司（Apple）增設用戶資料「後門」的要求。

綜合媒體報導，今年2月，有媒體披露，英國政府引用「調查權力法」（Investigatory Powers Act），要求蘋果公司在全球所有iCloud使用者的上傳內容中建立後門機制，以便英國政府存取用戶的加密數據。

蘋果公司為此已於2月底宣佈，取消對英國用戶提供ADP功能，避免須遵守英國政府要求，而違反保障用戶隱私的承諾。

美國政府擔心英國此舉，將影響美國用戶隱私權。美國國家情報總監加巴德今年2月底表示，將檢視英國要求是否違反俗稱「雲端法」的「釐清境外合法利用資料法（CLOUD Act）」，以保護美國用戶通訊安全。

《路透》最新報導，加巴德週一表示，英國已同意撤回要求蘋果增設「安全後門」的要求，並表示該協議是她花了好幾個月和英國協商，也與美國總統川普（Donald Trump）和副總統副總統范斯（JD Vance）一起努力，才達成的。

蘋果18日股價收在230.89美元，跌幅0.3%。

