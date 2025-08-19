助中小因應關稅 經部推5大MIT優勢策略

經濟部長郭智輝昨（18）日下午主持「出口菁英中小企業交流會」。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助中小企業因應美國關稅、穩健經營，經濟部提出成立達拉斯台灣貿易投資中心、建置法人AI試產線、提高研發補助、強化拓銷、在美設置產業園區等五大策略；經濟部長郭智輝表示，透過精準政策與資源投入，協助業者強化韌性、拓展多元市場，讓「台灣製造」在全球舞台保持競爭優勢。

經濟部長郭智輝18日下午主持「出口菁英中小企業交流會」，邀請歷屆國家磐石獎、小巨人獎、創新研究獎等具國際市場實績的中小企業代表，針對美國對等關稅、新台幣匯率波動及海外布局策略進行交流。

郭智輝表示，面對美方關稅措施，經濟部全力協助中小企業穩健經營，提出多項具體作法包括：

一、本月14日成立「美國達拉斯台灣貿易投資中心」，為有意赴美布局廠商搭建橋樑，協助中小企業整合供應鏈及整體行銷，避免單打獨鬥。

二、已結合研發法人建置85條AI試產線，透過示範與實作，協助中小企業推動數位轉型，讓AI技術實際落地應用。

三、擬提高研發補助措施，支持中小企業升級轉型，並鼓勵跨足無人機、AI、軍工等新興產業，創造利基領域。

四、強化拓銷活動及擴大國際展會展示規模，以增加我國產品能見度及優質形象。

五、規劃在美設置產業園區，引導業者布局，分散並緩解關稅衝擊。

此外，為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出的支持措施自8月7日起全面受理申請，包括加碼外銷貸款優惠保證60億元、加碼中小企業轉型貸款50億元、研發升級補助250億元，以及100億元海外市場拓展補助。

針對匯率避險需求，中小企業信用保證基金額外提供同一企業6000萬元避險交易保證額度，並於今年底前免收保證手續費，以減輕中小企業財務負擔，避免外銷利潤遭受匯率波動侵蝕。

