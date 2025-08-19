空服員罷工僵局未解，加航股價承壓下挫。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於勞資談判破裂，加拿大航空（Air Canada，以下簡稱加航）逾萬名空服員於美東時間8月16日凌晨1點發起罷工行動。由於目前還不確定罷工會持續多久，市場對加航的營運前景感到擔憂，導致加航股價週一（18日）下跌近3%。

綜合媒體報導，加航與加拿大公共僱員工會（Canadian Union of Public Employees，CUPE）進行了大約8個月的談判，但都沒有達成共識。加航所提出的協議，是在4年內將包括福利、退休金在內的總薪資提高38％，但工會認為在通貨膨脹的影響下，第1年的8％漲幅明顯不夠。

因勞資雙方談不攏，超過1萬名空服員於16日凌晨1點展開罷工。為了應對這一情況，加航取消了每天700個航班當中大部份的班次，迫使超過10萬名旅客不得不另尋其他航班。

在空服員發起罷工數小時後，加拿大勞工政策部長海杜（PattyHajdu）援引《加拿大勞工法》第107條，下令進行具有約束力的仲裁，要求CUPE結束罷工。

CUPE拒絕了政府復工命令，表示即便違法，他們仍繼續罷工，並批評政府強制介入等於獎勵資方拒絕公平談判的行為，並侵犯勞工進行工業行動（Job action）的權利。

《路透》最新報導，CUPE週一（19日）晚間發出聲明，表示工會目前正在多倫多與加航舉行會談，調解員威廉·卡普蘭（William Kaplan）也參與其中，並表示罷工仍在進行中，談判才剛開始。

報導指出，這是近1週以來，加航勞資雙方首次對話。

由於目前還不確定罷工會持續多久，市場對加航的營運前景感到擔憂，導致加航股價週一（18日）下跌2.98%，收在19.18加元。

