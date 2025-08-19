晴時多雲

還沒有台中！Costco在10月將連開4家新分店 地點揭曉

2025/08/19 13:28

市場盛傳，好市多（Costco）台中第3間分店將落腳海線。圖為好市多北台中店。（資料照）市場盛傳，好市多（Costco）台中第3間分店將落腳海線。圖為好市多北台中店。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場盛傳，好市多（Costco）台中第3間分店將落腳海線，引發熱議，台中經發局曾對此表示，Costco針對投資計畫與選址尚評估中，相關資訊以業者公布為主。而根據Costco揭曉的新分店開設資訊，Costco將在今年10月一口氣開設4家新分店，全數位於北美市場。

Costco公布，將在2025年10月開幕的這4家分店分別位於：加拿大安大略省密西沙加（Brentwood, CA）、密西根州弗魯特波特（Fruitport, MI）、賓州梅卡尼克斯堡（Mechanicsburg, PA）、南卡羅萊納州印第安蘭（Indian Land, SC）。

儘管Costco最新公布的新分店開設資訊，還沒有看到台中的身影，不過Costco台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉8月初曾表示，展店一直是Costco的目標，會持續尋找並評估合適的地點，在店址開發與選址過程中，Costco全力配合政府各相關機關，依法辦理各項程序。

台中市議員陳廷秀8月初則爆料，台中市府經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，3方高層代表8月初一起在台中市府內開會討論，Costco代表有提出台中市第3家分店的評估細節，包括招商進駐程序、租金計算、租約期限、整體土地動線規畫，以及出路口設計、加油站設立、周邊發展整體性考量等，Costco將派建築師到台中港區勘查，最快9月飛到美國Costco總部會報後，才能定案。

