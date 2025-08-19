晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

產業支出激增 奧特曼：AI市場正處於泡沫之中

2025/08/19 11:58

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（路透資料照）OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日受訪時表示，他認為現在人工智慧（AI）市場正處於泡沫之中，但奧特曼也強調，AI對於社會的長期效益將超過泡沫，已準備好繼續投資建造更多基礎建設。

綜合外媒報導，奧特曼表示，針對現在是否處於投資人整體對於AI興奮過度的階段，他的看法是肯定的。AI是否會是未來很長一段時間內最重要的事情，奧特曼同樣給出了肯定的答案。

儘管奧特曼警告市場已經失控，但他也準備好投資更多基礎建設。奧特曼稱，應該可以預想到，在不久後的將來，OpenAI將在資料中心建設上投入數兆美元，而且應該可以預期，會有一群經濟學家感到焦慮，在這樣的情況下公司只會說，做好份內的事就好。

OpenAI今年春天與Google Cloud簽署了1項協議，據奧特曼稱，OpenAI的運算需求已經超越了任何1家超大規模企業所能提供。奧特曼補充，應該可以預期公司將盡可能的多家使用運算資源，OpenAI確信需求將持續成長，訓練需求也會持續成長，而且OpenAI的支出可能會比任何1家公司都還要積極。

不僅OpenAI，所有大型公司都在盡力跟上這一步伐，在最近公佈的財報中，科技巨頭接連上調資本支出預期，以跟上AI需求，微軟目前的目標是全年資本支出達1200億美元（約新台幣3.6兆元），亞馬遜為1000億美元（約新台幣3兆元），Alphabet將預估數字上調至850億美元（約新台幣2.5兆元），Meta則將資本支出上限調高至720億美元（約新台幣2.1兆元）。

維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）週一（18日）表示，過去幾個月對AI基礎設施的需求成長了30到40％，並稱資本支出激增是證明產業的時刻。艾夫斯承認，部份市場存在「一些泡沫」。

奧特曼也將目前的AI市場和1990年代末期出現的網路泡沫進行了比較，網路泡沫在當時毀了許多公司，但也催生了現代網路，奧特曼預計AI也將走上類似的路，先使幾家引人注目的巨頭倒閉，然後是一場持久的轉型。

奧特曼認為，確實有一些投資人可能會因此損失慘重，這是很糟的情況，自己不想忽視這一點，但整體來說，相信AI將為社會創造龐大的價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財