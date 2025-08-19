產業支出激增 奧特曼：AI市場正處於泡沫之中

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日受訪時表示，他認為現在人工智慧（AI）市場正處於泡沫之中，但奧特曼也強調，AI對於社會的長期效益將超過泡沫，已準備好繼續投資建造更多基礎建設。

綜合外媒報導，奧特曼表示，針對現在是否處於投資人整體對於AI興奮過度的階段，他的看法是肯定的。AI是否會是未來很長一段時間內最重要的事情，奧特曼同樣給出了肯定的答案。

儘管奧特曼警告市場已經失控，但他也準備好投資更多基礎建設。奧特曼稱，應該可以預想到，在不久後的將來，OpenAI將在資料中心建設上投入數兆美元，而且應該可以預期，會有一群經濟學家感到焦慮，在這樣的情況下公司只會說，做好份內的事就好。

OpenAI今年春天與Google Cloud簽署了1項協議，據奧特曼稱，OpenAI的運算需求已經超越了任何1家超大規模企業所能提供。奧特曼補充，應該可以預期公司將盡可能的多家使用運算資源，OpenAI確信需求將持續成長，訓練需求也會持續成長，而且OpenAI的支出可能會比任何1家公司都還要積極。

不僅OpenAI，所有大型公司都在盡力跟上這一步伐，在最近公佈的財報中，科技巨頭接連上調資本支出預期，以跟上AI需求，微軟目前的目標是全年資本支出達1200億美元（約新台幣3.6兆元），亞馬遜為1000億美元（約新台幣3兆元），Alphabet將預估數字上調至850億美元（約新台幣2.5兆元），Meta則將資本支出上限調高至720億美元（約新台幣2.1兆元）。

維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）週一（18日）表示，過去幾個月對AI基礎設施的需求成長了30到40％，並稱資本支出激增是證明產業的時刻。艾夫斯承認，部份市場存在「一些泡沫」。

奧特曼也將目前的AI市場和1990年代末期出現的網路泡沫進行了比較，網路泡沫在當時毀了許多公司，但也催生了現代網路，奧特曼預計AI也將走上類似的路，先使幾家引人注目的巨頭倒閉，然後是一場持久的轉型。

奧特曼認為，確實有一些投資人可能會因此損失慘重，這是很糟的情況，自己不想忽視這一點，但整體來說，相信AI將為社會創造龐大的價值。

