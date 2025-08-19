晴時多雲

房貸地板利率5年翻倍 不想排撥最高破3％

2025/08/19 09:35

目前正值史上最大交屋潮，但部分交屋民眾卻恐面臨房貸成數不足、利率攀高的艱困時間點。（記者徐義平攝）目前正值史上最大交屋潮，但部分交屋民眾卻恐面臨房貸成數不足、利率攀高的艱困時間點。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸利率直攀高，不到5年，房貸地板利率從1.31%升至2.185%，且2.185%只是看得到吃不到，多數首購民眾的地板利率為2.5%起跳，甚至有銀行直接宣告首購統一定價利率高達3.1%，也就是房貸戶若不想慢慢等排撥，就得接受3%以上的房貸利率。

房產業者指出，目前正值史上最大交屋潮，但部分交屋民眾卻恐面臨房貸成數不足、利率攀高的艱困時間點。尤其目前房貸水位仍處相對高檔，多數銀行可放貸的房貸額度有限，利率自然由銀行主導。

房貸資金吃緊 貸不貸的到成不可控風險

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在銀行都會調控放款速度，導致市場短期資金供不應求，連帶房貸產品也成為銀行的賣方市場，以前有好幾家銀行可以選擇，現在是銀行看客戶狀況決定放款條件，短期內資金吃緊、大環境不會改變，只是利率高是一回事，未來資金寬鬆都還有轉貸機會，但貸不貸的到又是另外1個風險。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，雖然去年房市門庭若市、今年門可羅雀，但資金荒的狀況不但沒有紓解，反而因為龐大交屋潮引發的分戶貸款需求量擠壓貸款市場，再加上從新青安精進方案，到央行限貸越縮越嚴，也使銀行加強貸前甄審及貸後管理，差別取價、以價制量，都間接拉高一般民眾房貸門檻。尤其年初金控、銀行遭逢股災、台幣升值等帳面評價損失、提存外匯價格變動準備金，因此針對受管制的業務項目的發展策略會更保守。

