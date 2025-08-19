晴時多雲

台股早盤》賣單湧入逾1100家下跌 指數創高急殺逾150點

2025/08/19 09:24

賣單湧入逾1100家下跌，早盤指數創高急殺逾150點。（資料照）賣單湧入逾1100家下跌，早盤指數創高急殺逾150點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週一漲跌互見，不過，台積電ADR勁揚1.06％，收在241.41美元，而台股週二在昨創新高後，今在台光電、景碩、南電、富彩、友達等PCB、面板股領軍續攻，指數開盤漲11.4點，以24493.92點開出，在聯發科、世芯-KY等IC設計、矽智財也加入攻勢，指數開小紅緩步向上，早盤漲69點，來到24551點，再創新高，不過，逢高套現，賣單湧入，在電金傳普遍下跌，逾1100家走跌下，指數紅翻黑，跌158點，回測24324點。

華爾街股市週一收盤大致持平，投資人靜待關鍵零售企業財報，及聯準會主席鮑爾在全球央行峰會上的年度演說，並且關注美烏元首與歐盟領導人會談，道瓊工業指數下跌34.30點、0.08％，標普500指數下跌0.01％，那斯達克指數小漲0.03％，費城半導體指數上漲0.41％，台積電ADR勁揚1.06％，收在241.41美元。

