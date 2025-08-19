晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

不把錢留給子女！78歲大老闆賣祖產入住養老院 結果悲劇了

2025/08/19 11:25

不少人會想說存錢在退休後入住養老院，但這不一定是最終的歸宿，有著退住風險。示意圖。（彭博）不少人會想說存錢在退休後入住養老院，但這不一定是最終的歸宿，有著退住風險。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人希望存下一大筆錢，在退休後入住高級養老院，享受安穩又舒適的晚年，但現實並不是如想像中那麼美好。日本一名78歲的退休老闆鈴木正雄（化名），雖然和妻子育有一子一女，但在妻子過世後，他不打算把財產留給子女，毅然決然地將祖傳的房子和土地全部賣掉，搬去高級養老院住，豈料他之後卻被強制退住，不只無處可去，還失去了子女的親情。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，鈴木正雄曾經是日本一家中小企業的社長，掌管公司大小事務，他那種一手包辦、頗為專斷的個性，也延伸到家庭之中。不過妻子在10年前過世後，正雄與長子健一（50歲，化名）、長女良子女士（48歲，化名）的關係逐漸疏遠、冷淡。

正雄抱怨：「儘管我很擔心他們，但與兒子、女兒卻越來越少來往。我曾多次生氣說：『你們是想把父母丟下不管嗎？』」不過健一反駁說：「我從未感受到父親對我的感謝。每次見面都是他的自誇，或是對我們工作、家庭的批評。就算我關心地打電話，如果他心情不好，就會被罵。老實說，與父親互動很讓人難受。」

在親子之間隔閡無法彌補的狀況下，正雄最終做出重大決定：「與其把財產給他們，不如我自己把全部給花掉。」正雄賣掉了祖傳的房子和土地，並用這筆錢搬進了高級養老院。正雄還打電話告訴子女：「你們一毛錢也拿不到」，但健一只回了「是這樣啊」。這也是兩人最後一次的通話。

正雄表示，在養老院裡的生活非常棒。不只餐點好吃、洗澡甚至就像在泡溫泉，還沒有煩人的家庭關係。正雄真心相信自己的決定是正確的。

然而，這份自信最終成了禍根。正雄在新環境中，仍延續過去的行為模式：對工作人員態度傲慢，對其他入住者展現居高臨下的態度，逐漸變得孤僻。最終導致退住的關鍵事件，是正雄在與其他入住者爭吵後，把對方給推倒。這被視為「嚴重影響其他入住者生活秩序的行為」，因此被強制退住。

正雄說，他不知道被退住後要去哪裡？家已不存在，他每月拿到的退休金也只有大約18萬日圓（約3.72萬元新台幣），也因為高級養老院的關係，存款所剩不多了。他別無選擇，只好求助子女，但數年未聯絡的孩子們說的話，卻讓他更加傷心。

正雄透露：「兒子說：『自作自受，我們無法照顧你』，女兒說：『你忘了你對我們做的事嗎？』」

報導提到，要避免正雄的悲劇，關鍵在於保持良好的人際關係，以及保留未來的選擇權，特別是不要因情緒衝動而把自己家給賣掉，因為養老院不一定會成為最終的歸宿，也必須考慮到可能被退住的風險。最理想的狀況是，要能夠與家人檢視關係並互相討論；若困難的話，也應慎重決定出售自宅的時機，直到確認能順利適應新生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財