不把錢留給子女！78歲大老闆賣祖產入住養老院 結果悲劇了

〔財經頻道／綜合報導〕不少人希望存下一大筆錢，在退休後入住高級養老院，享受安穩又舒適的晚年，但現實並不是如想像中那麼美好。日本一名78歲的退休老闆鈴木正雄（化名），雖然和妻子育有一子一女，但在妻子過世後，他不打算把財產留給子女，毅然決然地將祖傳的房子和土地全部賣掉，搬去高級養老院住，豈料他之後卻被強制退住，不只無處可去，還失去了子女的親情。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，鈴木正雄曾經是日本一家中小企業的社長，掌管公司大小事務，他那種一手包辦、頗為專斷的個性，也延伸到家庭之中。不過妻子在10年前過世後，正雄與長子健一（50歲，化名）、長女良子女士（48歲，化名）的關係逐漸疏遠、冷淡。

正雄抱怨：「儘管我很擔心他們，但與兒子、女兒卻越來越少來往。我曾多次生氣說：『你們是想把父母丟下不管嗎？』」不過健一反駁說：「我從未感受到父親對我的感謝。每次見面都是他的自誇，或是對我們工作、家庭的批評。就算我關心地打電話，如果他心情不好，就會被罵。老實說，與父親互動很讓人難受。」

在親子之間隔閡無法彌補的狀況下，正雄最終做出重大決定：「與其把財產給他們，不如我自己把全部給花掉。」正雄賣掉了祖傳的房子和土地，並用這筆錢搬進了高級養老院。正雄還打電話告訴子女：「你們一毛錢也拿不到」，但健一只回了「是這樣啊」。這也是兩人最後一次的通話。

正雄表示，在養老院裡的生活非常棒。不只餐點好吃、洗澡甚至就像在泡溫泉，還沒有煩人的家庭關係。正雄真心相信自己的決定是正確的。

然而，這份自信最終成了禍根。正雄在新環境中，仍延續過去的行為模式：對工作人員態度傲慢，對其他入住者展現居高臨下的態度，逐漸變得孤僻。最終導致退住的關鍵事件，是正雄在與其他入住者爭吵後，把對方給推倒。這被視為「嚴重影響其他入住者生活秩序的行為」，因此被強制退住。

正雄說，他不知道被退住後要去哪裡？家已不存在，他每月拿到的退休金也只有大約18萬日圓（約3.72萬元新台幣），也因為高級養老院的關係，存款所剩不多了。他別無選擇，只好求助子女，但數年未聯絡的孩子們說的話，卻讓他更加傷心。

正雄透露：「兒子說：『自作自受，我們無法照顧你』，女兒說：『你忘了你對我們做的事嗎？』」

報導提到，要避免正雄的悲劇，關鍵在於保持良好的人際關係，以及保留未來的選擇權，特別是不要因情緒衝動而把自己家給賣掉，因為養老院不一定會成為最終的歸宿，也必須考慮到可能被退住的風險。最理想的狀況是，要能夠與家人檢視關係並互相討論；若困難的話，也應慎重決定出售自宅的時機，直到確認能順利適應新生活。

