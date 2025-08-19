晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國製有風險！外媒點名「台灣製」無人機 晶片後國際信賴新王牌

2025/08/19 11:14

外媒報導，無人機產業被視為繼全球領先的半導體產業後，台灣的「下1個大重點產業」。示意圖。（資料照）外媒報導，無人機產業被視為繼全球領先的半導體產業後，台灣的「下1個大重點產業」。示意圖。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台灣無人機產業成為政府重點發展的快速成長產業，甚至被視為繼全球領先的半導體產業後，台灣的「下1個大重點產業」，並表示，台灣大力宣傳其供應鏈不包含來自中國的零組件，因這些零件被認為構成安全風險，而台灣能向美國和歐洲出口無人機，表明「台灣能夠滿足嚴格出口法規、網路安全要求，以及高度監管市場的品質標準」。

根據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，受俄烏衝突、中美緊張關係刺激，台灣無人機產業快速成長，2025年上半年出口額達1189萬美元（約新台幣3.5億元），是2024年全年230萬美元出口額的5倍多。

創未來科技（Tron Future）指出，在持續不斷的俄烏戰爭中使用無人機，加上中國無人機飛越金門，引發對無人機反制系統的更大需求，特別是為了保護發電廠、科技園區或水壩等關鍵基礎設施，估計過去兩年需求至少增加了10倍。

報導援引台灣媒體的1篇文章，文章將無人機產業稱為「保家衛國的新興產業」，這與人們經常引用的對台灣晶片產業的描述類似。

《海峽時報》指出，台灣無人機市場的產業產值已從2023年的28億新台幣成長至2024年的50億新台幣。為了銷售無人機，台灣大力宣傳其供應鏈不包含來自中國的零組件，因這些零件被認為構成安全風險，而這項宣傳受到了那些擔心過度依賴中國無人機的國家的歡迎。

數據顯示，截至2025年，台灣無人機前5名市場為波蘭、美國、德國、捷克和香港。 分析師布拉爾（Aadil Brar）指出，能向美國和歐洲出口無人機，表明「台灣能夠滿足嚴格出口法規、網路安全要求以及高度監管市場的品質標準」 。

不過報導也分析，包括來自中國大型無人機產業的競爭、零件成本上升、監管規定嚴格、產品測試以及國內採購有限，都是台灣無人機行業的挑戰，但該產業可能成為戰略支柱。

根據報導，台灣的目標是成為重要的「無中國」無人機製造中心，重點關注商業和國防需求，到2030年將產業價值提升至400億新台幣，並指出無人機產業已成為台灣政府重點發展的快速成長產業，甚至被視為繼全球領先的半導體產業之後台灣的「下個重點產業」。

報導也指出，儘管台灣的無人機產業與晶片產業相比還有很長的路要走，但觀察家表示，無人機仍然可以成為台灣經濟的戰略支柱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財