中國製有風險！外媒點名「台灣製」無人機 晶片後國際信賴新王牌

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台灣無人機產業成為政府重點發展的快速成長產業，甚至被視為繼全球領先的半導體產業後，台灣的「下1個大重點產業」，並表示，台灣大力宣傳其供應鏈不包含來自中國的零組件，因這些零件被認為構成安全風險，而台灣能向美國和歐洲出口無人機，表明「台灣能夠滿足嚴格出口法規、網路安全要求，以及高度監管市場的品質標準」。

根據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，受俄烏衝突、中美緊張關係刺激，台灣無人機產業快速成長，2025年上半年出口額達1189萬美元（約新台幣3.5億元），是2024年全年230萬美元出口額的5倍多。

創未來科技（Tron Future）指出，在持續不斷的俄烏戰爭中使用無人機，加上中國無人機飛越金門，引發對無人機反制系統的更大需求，特別是為了保護發電廠、科技園區或水壩等關鍵基礎設施，估計過去兩年需求至少增加了10倍。

報導援引台灣媒體的1篇文章，文章將無人機產業稱為「保家衛國的新興產業」，這與人們經常引用的對台灣晶片產業的描述類似。

《海峽時報》指出，台灣無人機市場的產業產值已從2023年的28億新台幣成長至2024年的50億新台幣。為了銷售無人機，台灣大力宣傳其供應鏈不包含來自中國的零組件，因這些零件被認為構成安全風險，而這項宣傳受到了那些擔心過度依賴中國無人機的國家的歡迎。

數據顯示，截至2025年，台灣無人機前5名市場為波蘭、美國、德國、捷克和香港。 分析師布拉爾（Aadil Brar）指出，能向美國和歐洲出口無人機，表明「台灣能夠滿足嚴格出口法規、網路安全要求以及高度監管市場的品質標準」 。

不過報導也分析，包括來自中國大型無人機產業的競爭、零件成本上升、監管規定嚴格、產品測試以及國內採購有限，都是台灣無人機行業的挑戰，但該產業可能成為戰略支柱。

根據報導，台灣的目標是成為重要的「無中國」無人機製造中心，重點關注商業和國防需求，到2030年將產業價值提升至400億新台幣，並指出無人機產業已成為台灣政府重點發展的快速成長產業，甚至被視為繼全球領先的半導體產業之後台灣的「下個重點產業」。

報導也指出，儘管台灣的無人機產業與晶片產業相比還有很長的路要走，但觀察家表示，無人機仍然可以成為台灣經濟的戰略支柱。

