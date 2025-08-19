特斯拉新款6人座休旅「Model YL」在中國正式發佈

特斯拉（Tesla）新款6人座休旅「Model YL」今（19日）在中國正式發佈。（圖擷取自特斯拉微博帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）新款6人座休旅「Model YL」今（19日）在中國正式發佈，售價33.9萬人民幣起（約新台幣141.79萬）。

綜合媒體報導，特斯拉中國今稍早在社交平台微博釋出Model YL新車影片，宣佈特斯拉Model YL正式發佈，強調新車優勢包括全新外觀、豪華內裝、超大空間、6座佈局全輪驅動、超長續航等。預計Model YL的交付將於2025年9月開始。

有分析認為，特斯拉發佈的Model YL預計將衝擊中國「新勢力」車企推出的類似產品，並促使消費者持觀望態度。近來包括理想、蔚來在內的中國車企都發佈各具特點的6人座休旅車型。

Model YL發佈消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「這個價格各位可以衝了啊」、「這是不是傳說中的爆款」、「便宜要搶買」、「特斯拉這波堪稱里程碑時刻，重新定義6座，具有劃時代意義的車款」、「賣爆是沒懸念了」、「從容登場 重量、價格是個驚喜」等。

