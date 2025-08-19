市場關注美俄烏三方會談 國際油價應聲走高

國際油價週一（18日）上漲約1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談後，此前美俄上週五（15日）在阿拉斯的峰會未能達成結論。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲約0.62美元，或0.99%，收每桶63.42美元。

布蘭特原油期貨收盤上漲0.75美元，或1.14%，收每桶66.60美元。

上週，布蘭特原油下跌1.1%，紐約期油下跌1.7%。

川普與澤倫斯基週一在白宮會晤，討論結束俄烏戰爭的路徑。川普告訴烏克蘭，不要再期待收回被併吞的克里米亞或加入北約。

川普在橢圓形辦公室與澤倫斯基並肩出席記者會時，川普表達出希望此次峰會最終能促成與俄羅斯總統普廷的三方會談，並補充說他相信普廷希望戰爭結束。

美俄阿拉斯加峰會未能就結束或暫停俄烏戰爭達成協議，但川普會後與俄國的立場更為接近，傾向先尋求達成和平協議，而不是先達成停火協議。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「我不會對結果做猜測，目前市場焦點在於是否會宣布三方會議的日期。」

