黃金觸逾兩週低點 下個上漲關鍵點出現

2025/08/19 08:56

黃金週一（18日）大致持平。（彭博資料照）黃金週一（18日）大致持平。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人關注美國總統川普與烏克蘭和歐洲領導人的會晤，以及美國聯準會（Fed）本週在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會，黃金週一（18日）大致持平，分析師表示，黃金市場對普廷與川普的會晤反應不大，金價將繼續維持在區間內，下個轉捩點是Fed。

黃金現貨價小幅下跌至每盎司3333.32美元，盤中稍早觸及8月1日以來的最低水平；紐約12月黃金期貨下跌0.1%，報3378美元。

《路透》報導，川普表示，作為結束俄羅斯在烏克蘭戰爭任何協議的一部分，美國將「幫助」歐洲為烏克蘭提供安全保障。他和烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會晤，討論和平之路。

根據白宮稱，歐洲領導人隨後也將在白宮東廳與川普會晤。

川普上週五與俄羅斯總統普丁會面，兩位領導人同意，在不實施停火的情況下達成和平協議。

Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示：「黃金市場對普廷與川普的會晤反應不大。我認為金價將繼續維持在這個區間。下個轉捩點是Fed。」

Fed 7月政策會議紀錄將於週三公布，此外，全球央行年度會議將於8月21日至23日在懷俄明州傑克森霍爾舉行。主席鮑爾將在此次會議上演說。

