財經 > 國際財經

出口管制行不通！奧特曼警告：美低估中國下1代AI威脅

2025/08/19 08:28

奧特曼警告美低估中國下1代AI威脅。（路透）奧特曼警告美低估中國下1代AI威脅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華盛頓正在調整旨在遏制中國人工智慧野心的政策之際，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）警告稱，美國可能低估了中國在人工智慧領域，取得進展的複雜性和嚴肅性，並表示單靠出口管制可能不是一個可靠的解決方案。

CNBC報導，在舊金山普雷西迪奧（距離OpenAI位於Mission的原辦公室僅5英里）享用地中海小吃時，Altman向包括CNBC在內的1小群記者進行了1次罕見的公開簡報。他警告說，中美人工智慧競賽錯綜複雜，其影響遠比簡單的領先記分牌更大。

他說，「在推理能力方面，中國或許可以更快地發展。這方面有研究，有產品；整個過程有很多層面」，我認為不會像美國還是中國領先那麼簡單。

儘管美國不斷升級對半導體的出口管制，但奧特曼並不相信該政策能跟上技術現實。

當被問及如果流入中國的GPU數量減少是否會令人安心時，Altman表示懷疑。 「我的直覺是，這行不通，」他說。

他進一步指出，「你可以出口管制一件事，但這可能不是正確的事情......也許人們會建造晶圓廠或找到其他解決方法，」他補充道，他指的是半導體製造工廠，即生產從智慧型手機到大型人工智慧系統等所有產品所需晶片的專業工廠。

奧特曼補充道，「我希望有1個簡單的解決方案」，但我的直覺是：這很難。

