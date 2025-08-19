晴時多雲

軟銀砸600億入股！英特爾盤後股價飆逾5％

2025/08/19 07:54

軟銀砸600億入股！英特爾盤後股價飆逾5%。（路透資料照）軟銀砸600億入股！英特爾盤後股價飆逾5%。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀砸20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾，CNBC報導，軟銀週一宣佈，將以每股23美元的價格，收購英特爾約2%普通股，受此激勵，英特爾股價在盤後漲5.37%。

這項投資是對英特爾的信任投票，英特爾尚未能利用先進半導體領域的人工智慧熱潮，花費大量資金打造尚未獲得重要客戶的製造業務。

英特爾執行長陳立武在1份聲明中表示，軟銀執行長孫正義和我密切合作了幾十年，我很感激他對英特爾的信任，並因此投資了英特爾。

軟銀執行長孫正義在1份聲明中表示，這項戰略投資反映了我們的信念，即先進的半導體製造和供應將在美國進一步擴大，而英特爾將發揮關鍵作用。

最近幾天，英特爾成為華盛頓討論的話題，因為該公司是美國的關鍵供應商，因為它是唯一1家能夠生產最先進晶片的美國公司。

然而，英特爾為其他公司生產晶片的業務，即代工業務，尚未獲得主要客戶，而這將成為其邁向穩定和擴張的關鍵一步。上個月，英特爾表示，將等待訂單後再承諾對其代工業務進行進一步投資。

上週，在美國總統川普要求陳立武辭職後，陳立武與川普舉行了會面。據報道，美國政府正在考慮入股英特爾。

