中國電動車產業海外投資首次超車國內！美智庫警告2大風險

中國電動車產業海外投資首次超車國內。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車公司正在加大對海外工廠的投資，以加強與特斯拉和其他全球汽車製造商的競爭，根據美智庫榮鼎集團（Rhodium Group）報告顯示，2024年海外投資首次超車國內150億美元（約新台幣4500億元），雖然增加海外投資有助中企贏得外國政府對市場擴張的支持，然榮鼎也提出警告稱，外國項目的完成率較低，與被徹底取消的可能性更高2大風險。

CNBC報導，美國顧問公司榮鼎集團週一發佈的報告顯示，自2014年有記錄以來，中國電動車供應鏈去年在海外的投資首次超過在國內的投資。

請繼續往下閱讀...

根據榮鼎諮詢數據，中國電動車產業在國內製造業的投資將從2023年的410億美元（約新台幣1.23兆元）大幅下滑至2024年的150億美元，而此前在2022年宣佈的項目中，投資額曾達到900多億美元（約新台幣2.7兆元）的峰值。

報告稱，儘管海外投資仍處於低位，但到2024年首次「略微超過」國內投資水平，但並未透露具體數字。

根據榮鼎諮詢7月底發佈的另1份研究報告，今年第2季度，汽車是中國對外投資第2活躍的產業，材料和金屬產業位居第1。

7月的報告指出，我們記錄到電動車零件製造商的交易活動高於往常，其中有8筆交易金額超過1億美元（約新台幣30億元），其中最大的1筆交易由中國電池材料製造商格林美牽頭，該公司承諾投資2.93億美元（約新台幣87.9億元）擴建其位於印尼的三元前驅體工廠。

雖然，近年來宣佈的多個海外工廠項目也已開始運作，如比亞迪在巴西的第1家工廠也於7月投產。根據CNBC根據公開揭露的數據計算，截至今年7月，比亞迪的海外銷量已超過54.5萬輛，超過了2024年全年超過41.7萬輛的銷量。

另，今年夏初，中國電池供應商遠景能源於6月宣佈在法國的第1家工廠正式投入生產。

然而，榮鼎也警告稱，中國電動汽車行業宣佈的海外製造計劃中，只有 25%已經完成，遠低於國內45%的完成率，並指出海外項目被取消的可能性是國內項目的2倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法