沒有台灣！2025全球10大「打工度假」城市 亞洲3地上榜

2025年全球10大「打工度假」城市出爐，亞洲3地上榜，東京以6優勢奪冠。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年全球10大最佳「打工度假」城市揭曉，亞洲有3城市上榜，而東京則憑藉其「卓越」的寬頻速度、交通基礎設施、安全、文化以及新推出的數位遊民簽證6大優勢，位居榜首。

CNBC報導，亞洲除了東京上榜外，首爾與北京也在榜單上，分別位居第4名與第6名。

至於其他7個城市，依序為里約熱盧（第2）、布達佩斯（第3）、巴塞隆納（第5）、第7至第10名依序為里斯本、羅馬、巴黎和瓦萊塔。

根據靈活混合工作空間營運商國際工作場所集團（IWG）2025 年報告，日本首都東京榮登全球最適合打工度假（即旅行者可以將工作和休閒結合起來）的城市榜首。

IWG表示，東京憑藉其「卓越」的寬頻速度、交通基礎設施、安全、文化以及新推出的數位遊民簽證而位居第1，此外，東京還受益於靠近山脈、沿海地區和國家公園的優勢，非常適合尋求令人興奮的城市氛圍和自然休閒的混合工作者。

IWG指出，東京、首爾、羅馬、巴黎和瓦萊塔5個城市，是今年新晉城市 。報導稱，首爾之所以能上榜，是因為其「超高速的網路、高效的公共交通，以及由韓國數位遊牧者簽證支持的蓬勃發展的數位遊牧社群」。

至於布達佩斯從第1名跌至第3名，但其美食和幸福指數仍然是熱門選擇。

除布達佩斯名次下滑外，巴塞隆納、北京和里斯本雖然還是很受歡迎，但今年名次也下跌。

