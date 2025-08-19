晴時多雲

財經 > 財經政策

美股收盤》川普會歐洲領袖！道瓊持平 台積電ADR勁揚逾1％

2025/08/19 05:51

週一美股收盤大致持平。（彭博社）週一美股收盤大致持平。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街股市週一收盤大致持平，投資人靜待關鍵零售企業財報，及聯準會主席鮑爾在全球央行峰會上的年度演說，並且關注美烏元首與歐盟領導人會談，道瓊工業指數下跌34.30點、0.08％，標普500指數下跌0.01％，那斯達克指數小漲0.03％，費城半導體指數上漲0.41％，台積電ADR勁揚1.06％，收在241.41美元。

綜合外媒報導，川普週一會見烏克蘭總統澤倫斯基，及英、德、法、義、芬蘭、歐盟和北約領導人，討論烏克蘭的和平問題。

本週聯準會官員將在懷俄明州傑克森洞 （Jackson Hole）參加年度經濟政策研討會，投資人將密切關注此次會議，以尋找未來利率走勢的線索。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，顯示聯準會在9月政策會議上降息的可能性約為83％。

此外，本週投資人將分析包括家得寶、勞氏、沃爾瑪和目標百貨等大型零售商的財務業績，以了解有關美國消費狀況。在進入下半年之際，對估值過高、關稅和就業成長放緩的擔憂仍然是投資人最關心的問題。

大型股Meta和微軟分別下跌約2.3％和0.6％，對大盤帶來壓力。此外蘋果跌0.3％，輝達上漲0.86％，亞馬遜上漲0.2％。

道瓊工業指數下跌34.3點或 0.08％，收44911.82點。

那斯達克指數上漲6.797點或0.03％，收21629.774點。

S&P 500指數下跌0.65點，或0.01％，收6449.15點。

費城半導體指數上漲23.58點或0.41％，收5776.31點。

