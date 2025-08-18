晴時多雲

雙標？川普顧問納瓦洛轟印度買俄油「投機」淡化課中國二級關稅可能性

2025/08/18 22:03

川普以採購俄羅斯石油為由，調升印度關稅至50％。（路透）川普以採購俄羅斯石油為由，調升印度關稅至50％。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）抨擊印度在俄國入侵烏克蘭以來，大幅增加對俄羅斯石油的採購是「投機」行為，並重創全球孤立克里姆林宮、遏止普廷戰爭機器的努力。

他在這篇投書《金融時報》的專欄文章中說，「美國消費者購買印度商品，印度卻用這些美元採購打折的俄國石油」。

印度外交部沒有回應納瓦洛的文章。印度外交部發言人本月初表示，對印度採購俄國原油而課徵的額外報復性關稅是「不合理的」。

彭博報導，2022年在俄國入侵烏克蘭後，7國集團（G7）對俄國石油實施每桶60美元的價格上限，以限制俄國的石油收入，同時維持全球石油供應順暢，印度能夠採購折價的俄國石油便是基於該機制。

拜登政府向來支持印度採購低價的俄國石油，認為在降低普廷的石油收入之際，也避免全球油價飆漲。擔任美國駐印度大使直至今年1月的加塞蒂（Eric Garcetti）指出，印度的石油採購沒有違規，而是「政策設計使然，因為我們不希望油價上漲」。

納瓦洛在《金融時報》上指出，「拜登政府對此戰略與地緣政治上的瘋狂視而不見，而川普政府正在應對」。

美國總統川普揚言下週將對印度輸美產品課徵50%關稅，該稅率遠高於其他國家，部份原因是為懲罰新德里採購俄國原油。納瓦洛說，「如果印度想被待之以美國戰略夥伴，行為就必須開始像一個夥伴」。

納瓦洛的言詞顯示美印達成貿易協議的可能性渺茫。印度一名官員透露，原訂下週抵達印度的美國貿易代表團已延後行程。他說，美國代表團原訂本月25日至29日訪問新德里，進行第6回合的貿易談判，印度尚未取得華府的新日期回應。

儘管中國對俄國石油的採購量高於印度，但印度是唯一遭受川普「二級關稅」打擊的主要經濟體。川普提到對中國課徵更高關稅的可能性，但並非立即課徵，納瓦洛淡化該可能性，表示較高的關稅將傷害美國經濟。

