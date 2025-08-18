晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馬斯克欽點天才少年跑了！SpaceX 16歲工程師跳槽華爾街巨鱷

2025/08/18 21:01

美國天才少年奎茲（Kairan Quazi）14歲時進入SpaceX星鏈（Starlink）團隊工作。（圖取自奎茲IG）美國天才少年奎茲（Kairan Quazi）14歲時進入SpaceX星鏈（Starlink）團隊工作。（圖取自奎茲IG）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國天才少年奎茲（Kairan Quazi）2023年取得聖克拉拉大學計算機科學與工程學士學位，創下該校172年的歷史紀錄。當年才14歲的奎茲隨即加入馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX，擔任軟體工程師。時隔2年，奎茲證實跳槽到有華爾街巨鱷之稱的全球最大做市商 Citadel Securities。他受訪時表示，邁入全新的領域，對我來說非常令人興奮。

奎茲9歲跳級讀大學，11歲入讀聖克拉拉大學，2023年完成學業，畢業後奎茲進入錄取率僅0.2%的SpaceX工作，成為該公司最年輕的軟體工程師。

這位天才少年在SpaceX工作2年後，選擇換跑道，轉進金融業。根據《商業內幕》18日指出，儘管人工智慧實驗室及型科技公司都對奎茲青睞有加，最終，Citadel Securities贏得奎茲的心。

他說，在 SpaceX 工作兩年後，感覺自己已經準備好迎接新的挑戰，並將我的技能拓展到一個不同的高績效環境中。奎茲強調，Citadel 證券同樣具有雄心勃勃的文化，但也提供一個全新的領域，這對我來說非常令人興奮，這感覺就像是從 SpaceX 的高效文化中，自然而然轉變過來的。

Citadel Securities是全球頂尖的高頻交易公司之一，每天處理價值數千億美元的股票、選擇權、貨幣和其他資產。這家全球做市商利用最先進的技術和演算法，代表其他機構和散戶交易者執行交易，它處理約 35% 的美國股票散戶交易，同時也部署了自己的自營交易策略。根據媒體報導，該公司在 2024 年創造近 100 億美元的收入，並在 2025 年第一季創下34 億美元的紀錄。

奎茲認為，量化金融提供一種相當罕見的組合，它既有人工智慧研究的複雜性和智力挑戰，又有更快的節奏，在Citadel Securities，我幾天就能看到可衡量的影響力，而不像許多研究環境那樣需要幾個月或幾年。

Citadel Securities發言人也證實奎茲將負責公司的全球交易基礎設施，並與交易員和工程師合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財