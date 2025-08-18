馬斯克欽點天才少年跑了！SpaceX 16歲工程師跳槽華爾街巨鱷

美國天才少年奎茲（Kairan Quazi）14歲時進入SpaceX星鏈（Starlink）團隊工作。（圖取自奎茲IG）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國天才少年奎茲（Kairan Quazi）2023年取得聖克拉拉大學計算機科學與工程學士學位，創下該校172年的歷史紀錄。當年才14歲的奎茲隨即加入馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX，擔任軟體工程師。時隔2年，奎茲證實跳槽到有華爾街巨鱷之稱的全球最大做市商 Citadel Securities。他受訪時表示，邁入全新的領域，對我來說非常令人興奮。

奎茲9歲跳級讀大學，11歲入讀聖克拉拉大學，2023年完成學業，畢業後奎茲進入錄取率僅0.2%的SpaceX工作，成為該公司最年輕的軟體工程師。

這位天才少年在SpaceX工作2年後，選擇換跑道，轉進金融業。根據《商業內幕》18日指出，儘管人工智慧實驗室及型科技公司都對奎茲青睞有加，最終，Citadel Securities贏得奎茲的心。

他說，在 SpaceX 工作兩年後，感覺自己已經準備好迎接新的挑戰，並將我的技能拓展到一個不同的高績效環境中。奎茲強調，Citadel 證券同樣具有雄心勃勃的文化，但也提供一個全新的領域，這對我來說非常令人興奮，這感覺就像是從 SpaceX 的高效文化中，自然而然轉變過來的。

Citadel Securities是全球頂尖的高頻交易公司之一，每天處理價值數千億美元的股票、選擇權、貨幣和其他資產。這家全球做市商利用最先進的技術和演算法，代表其他機構和散戶交易者執行交易，它處理約 35% 的美國股票散戶交易，同時也部署了自己的自營交易策略。根據媒體報導，該公司在 2024 年創造近 100 億美元的收入，並在 2025 年第一季創下34 億美元的紀錄。

奎茲認為，量化金融提供一種相當罕見的組合，它既有人工智慧研究的複雜性和智力挑戰，又有更快的節奏，在Citadel Securities，我幾天就能看到可衡量的影響力，而不像許多研究環境那樣需要幾個月或幾年。

Citadel Securities發言人也證實奎茲將負責公司的全球交易基礎設施，並與交易員和工程師合作。

