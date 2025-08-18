台股創新高 這3大族群成焦點

台股創新高，分析師表示，可持續留意3大族群包括「AI概念股」、「台積電供應鏈」以及「機器人概念股」等。（記者陳逸寬攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天收24482.52點，上漲148.04點，創收盤歷史新高。投顧機構表示，市場持續等待美國的半導體關稅相關細節，惟國內不少公司都有在美國設廠，或者已有計畫赴美國投資，有機會降低台股受影響程度；分析師表示，可持續留意3大族群包括「AI概念股」、「台積電供應鏈」以及「機器人概念股」等。

台新投顧今天表示，台股創歷史高點24416點，之後難免有賣壓，不過，若用今年以來表現來看，台股其實從今年開盤至8月18日為止，台灣加權指數只有上漲6.28%，表現仍落後韓國、南韓及香港一大截，也顯示儘管台股寫新高，但鄰國股市也往前衝，像是韓股、日股等均是。換言之，台股仍有再漲空間及機會。

請繼續往下閱讀...

永豐投顧指出，關稅不確定性仍存，但因為沒有一步消息，導致利空鈍化，台股短線續強，後勢若補量仍有機會向上突破：不過，建議投資人居高思危，先不要擴張部位，選股要回歸基本面為宜。

在投資建議方面，台新投顧表示，首先，AI需求帶動高速光收發模組出貨量大幅提升，全球最大主權基金最新公佈持股中，除了再新增矽光子個股外，亦加碼原持有個股，矽光子相關個股可留意。

其次，8/20-23台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展，同步於台北南港展覽館登場，展覽議題將使相關概念股受到高度關注，機器人、自動化概念股近期活躍，可留意。再者，雲端服務商為增加靈活性及降低成本，亦積極自研ASIC晶片及伺服器，帶動PCB材料升級，相關PCB廠亦可留意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法