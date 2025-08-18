晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股創新高 這3大族群成焦點

2025/08/18 19:50

台股創新高，分析師表示，可持續留意3大族群包括「AI概念股」、「台積電供應鏈」以及「機器人概念股」等。（記者陳逸寬攝）台股創新高，分析師表示，可持續留意3大族群包括「AI概念股」、「台積電供應鏈」以及「機器人概念股」等。（記者陳逸寬攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天收24482.52點，上漲148.04點，創收盤歷史新高。投顧機構表示，市場持續等待美國的半導體關稅相關細節，惟國內不少公司都有在美國設廠，或者已有計畫赴美國投資，有機會降低台股受影響程度；分析師表示，可持續留意3大族群包括「AI概念股」、「台積電供應鏈」以及「機器人概念股」等。

台新投顧今天表示，台股創歷史高點24416點，之後難免有賣壓，不過，若用今年以來表現來看，台股其實從今年開盤至8月18日為止，台灣加權指數只有上漲6.28%，表現仍落後韓國、南韓及香港一大截，也顯示儘管台股寫新高，但鄰國股市也往前衝，像是韓股、日股等均是。換言之，台股仍有再漲空間及機會。

永豐投顧指出，關稅不確定性仍存，但因為沒有一步消息，導致利空鈍化，台股短線續強，後勢若補量仍有機會向上突破：不過，建議投資人居高思危，先不要擴張部位，選股要回歸基本面為宜。

在投資建議方面，台新投顧表示，首先，AI需求帶動高速光收發模組出貨量大幅提升，全球最大主權基金最新公佈持股中，除了再新增矽光子個股外，亦加碼原持有個股，矽光子相關個股可留意。

其次，8/20-23台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展，同步於台北南港展覽館登場，展覽議題將使相關概念股受到高度關注，機器人、自動化概念股近期活躍，可留意。再者，雲端服務商為增加靈活性及降低成本，亦積極自研ASIC晶片及伺服器，帶動PCB材料升級，相關PCB廠亦可留意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財