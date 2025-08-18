晴時多雲

央行澄清無限貸令 總量管制年底是否鬆綁要看2件事

2025/08/18 19:46

央行澄清無限貸令。（資料照）央行澄清無限貸令。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕對於近期房貸、建築貸款取得不易，甚至有台中建商爆出財務危機、停工情事，建商以及房仲業將矛頭指向中央銀行「限貸令」，對此央行澄清，從未有過「限貸令」。對於外界呼籲央行放鬆房市管制一事，央行表示，每次理監事會議皆會針對選擇性信用管制措施進行滾動檢討，惟總量管制措施實施期間是去年9月至今年底，今年底是否鬆綁則要看不動產集中度有無改善以及房市是否朝健全方向發展。

央行也強調，總量管制措施是國銀依據自身資產規模與經營狀況調整不動產放款比重，每家銀行都不同，並無一致標準。比如A銀行提交央行計劃是年底不動產集中度年底要降到多少，他會自己去調整是減少房貸或建築貸款量還是提高企業放款（增加分母）。

另外，近期有台中某建商爆發財務危機，有評論將此歸咎為央行房市管制措施，並示警可能出現小建商倒閉潮，還有銀行採取「鑑價取其高，放款取其低」的策略，使當年預售屋在交屋時，因房價上漲，影響民眾房貸取得，產生爭議。

央行說，某建商的財務危機，經了解主要是財務操作槓桿高，屬於個案，央行曾與內政部在非正式會議中建議內政部考量對建商進行管理，比如建商資本額與建案金額要符合比例原則，避免其財務槓桿開太大。

央行也提醒民眾不要輕信建商在銷售預售屋時承諾的貸款成數，與銀行貸款若已「入案」不會溯及既往，但是若案子尚未送到銀行，3年前預售屋3年後可能會因房價上漲或是政策變化等因素使銀行放款條件出現變化。據悉內政部曾討論過研擬定型化契約供民眾購屋參考，遇到政策變化等不可咎責情事可以解約或是免繳違約金，惟目前進度不明。

央行表示，過去利率低、銀行資金充裕對於客戶來者不拒，導致資金過度集中房地產，恐致泡沫。當前措施是健全房地產市場方案的一環，房市正處調整期，逐漸回歸正常。

至於近期偶有傳出因央行總量管制有銀行挑客戶放貸，央行多次強調，無論是選擇性信用管制或是總量管制措施，信用資源都應優先提供無自用住宅民眾購屋，且不應影響業者推動都更、危老重建、社會住宅等配合政府政策用途等所需資金。

公股銀也說，銀行放款皆依據相關金融法規、金融實務及其授信內規（5C、5P原則），核實認定辦理，不會無端拒絕客戶。

「限貸令」一詞最早出現在新青安上路後因申購熱絡，造成2024年多家銀行房貸滿水位（逼近銀行法第72之2條規範）自行踩煞車，祭出所謂「限貸令」，之後央行、財政部皆出面要求銀行不得有「限貸」行為，才有後來的房貸「排撥」。

