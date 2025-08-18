台股飆新天價 外媒大讚2利多神助攻

台股18日收24482.52點，創下收盤新高。（記者陳逸寬攝）

〔財經頻道／綜合報導〕無懼川普預告半導體關稅上看300%衝擊，台股今開低走高，終場上漲148.04點，收24482.52點，創下收盤新高。美媒指出，台股標新天價主要受益於貿易緊張局勢緩解以及台灣主要科技出口商前景看好，激勵投資人追捧。

《華爾街日報》18日報導，2024年，受到科技業處於上行週期以及對AI的熱情，曾助攻台股成為表現最佳的亞股，後因市場對川普貿易政策的擔憂，漲勢在2025年初有所減弱。

然而，台灣出口的展現韌性（一定程度上得益於提前下單）緩解一些擔憂，並且隨著投資者適應新的貿易現實，台股已經收復失地。過去2個月，隨著貿易摩擦平息以及台灣主要科技公司公布穩健的財報，大盤再次上漲。

在8月份的最後期限之前，美國宣布對從台灣進口的商品徵收20%的關稅，低於最初的32%。行政院已表示，台美談判仍在進行中，最終稅率可能會更低。儘管貿易形勢動盪，但台灣主計總處已將2025年經濟成長率從3.10%上調至4.45%，理由是對AI和新興技術應用的強勁需求。

而且，全球最大晶圓代工廠台積電也不受川普威脅對半導體徵收100%關稅的影響，理由是該公司在美國投資1650億美元。

晨星（Morningstar）分析師Kai Wang表示，台股走勢與台灣市值最大公司台積電緊密相連。台積電的股價在第二季上漲16.5%，本季迄今已上漲11%。Wang認為，潛在的關稅豁免以及來自輝和蘋果公司等客戶對AI晶片製造的強勁需求，提供進一步利多支撐。

