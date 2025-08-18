晴時多雲

福懋油、泰山等6公司申請合船進口黃豆 公平會有條件通過

2025/08/18 18:38

公平會同意福懋油等6家事業申請聯合合船進口黃豆。（資料照）公平會同意福懋油等6家事業申請聯合合船進口黃豆。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日表示，准許福懋油（1225）、泰山（1218）、福壽實業（1219）、中聯油脂、大成（1210）、長輝共6家油品業者申請的「合船進口黃豆」之聯合行為許可，期限自9月1日至2030年8月31日止。

公平會說明，福懋油等業者為了能合船進口黃豆，此前曾向公平會申請聯合行為例外許可，並在經附加負擔後准予通過，後續也曾多次相公平會申請延展許可。而這次福懋油則是在原本的許可期限到期後、希望變更參與業者名單，因此依「公平交易法」15條第1項但書第5款規定，重新申請聯合行為例外許可。

公平會考量，本次福懋油等6家業者申請黃豆合船進口可提高參與業者的運費議價能力，且合船進口數量佔我國總進口量比例不高，市場上亦有其他合船組或進口業者相互競爭，參與業者有誘因將節省之成本反映在售價上，進而使相關經濟效益得以擴散至消費者。

且公平會在經綜合評估後發現，合船進口可使相關業者增加國際運費議價能力，掌握原料供應，對於維持下游產業鏈供貨、及國內急迫偶發性市場需求有所助益。

公平會認為，本合船進口黃豆聯合行為有益於整體經濟與公共利益，同時准予附加負擔許可。負擔如下：

１、申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入本聯合行為。且本聯合行為主體變動並應報經公平會備查。

２、申請人不得利用本許可限制任一申請人自由決定其合船進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口。

３、申請人應將本聯合行為之執行情形，包括每船次各進口人之登記採購量、實際採購量、採購裝船期及採購價格、裝貨船開航日期及抵達我國港口日期，各申請人每月進口量、加工量、銷售量、庫存量等資料，按季函報公平會。

