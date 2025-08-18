Q3迎消費性電子旺季 東科下半年營運增溫

東科今日舉辦法說會。圖右為執行董事張東益。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）執行董事張東益今日表示，上半年客戶因關稅轉為觀望、訂單遞延到下半年，導致上半年營運略見壓抑，不過下半年、明年將有新品量產，第三季又逢消費電子傳統旺季，營運將勝上半年，看法正向。

東科上半年稅後淨利4.29億元、年減4.8%，每股稅後盈餘（EPS）5.52元，第二季、上半年獲利皆為歷史次高。張東益表示，東科主要的收付幣別是人民幣與美元，新台幣匯率波動影響極小，營運面下半年到明年會逐步復甦。

根據各大研調機構報告，全球消費性電子產業規模仍持續擴大，而消費型音響市場規模則將在2029年成長到700億美元上下，代表聲霸等消費性與娛樂用聲學產品需求仍將持續。

東科是聲霸（SoundBar）最大的代工廠商，以各大電視品牌為主要客戶，第二季、上半年聲霸的營收比重皆佔約6成上下。張東益指出，聲霸產品已發展到一定階段，雖然需求持續，但已不會有爆炸性成長，東科也正切入partybox（派對音響）、耳機等新領域。

張東益表示，除韓、日、歐美的既有客戶都正在開發新品，包含wifi Speaker、partybox等，也持續拓展含音響、電競耳機等新客戶；他尤其看好partybox因其娛樂功能強、可在各處使用等特性，有望成為未來明星產品，目前有許多客戶在與東科研發新品，明年起就有望挹注營運。

在產能佈局方面，張東益也說，已經加速建置越南二廠、租賃一廠旁邊的廠房以擴充產能，而中國廠區則預計年底搬遷到新廠，且因新廠強化自動化、空間需求降低，因此租金也降低，預期明年起費用將大幅下降；今年中國廠產能比重已降至35%。

