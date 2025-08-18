「評議中心」史上最大變革 不再向金融業收年費

金管會副主委陳彥良（右2）表示，目前規劃從2026年起，不再向金融業者收取年費。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／實習記者林子云／台北報導〕「金融消費評議中心」將啟動史上最大變革！根據金管會規劃，評議中心過去的經費來源主要從金融業者收取的年費和服務費等，自2026年起，改由「金融監督管理基金」補助評議中心年度基本運作經費，預計首年編列1億2748萬元來支應，以確保財務與人事獨立性，強化評議中心的功能。

立法院財委會今天考察評議中心，這也是該單位從2012年1月成立至今，財委會首度實地進行考察，出席包括民進黨立委賴惠員、國民黨立委羅明才、金管會副主委陳彥良、金管會法律事務處處長林志憲等多人。

針對評議中心的財務與人事問題，金管會副主委陳彥良表示，目前規劃從2026年起，不再向金融業者收取「年費」，而是透過金融監督管理基金來補貼，以確保財務跟人事獨立；至於辦公室租用地點難尋，還是要看周邊單位的租屋狀況等。

評議中心董事長杜怡靜表示，評議中心的預算是採取「量出為入」的精神編列，即預算總收入及總支出相減賸餘為零，歷來主要是向金融服務業者收取年費及服務費，作為主要收入來源；今年上半年，已受理逾1.8萬件諮詢與3167件評議案件，至於教育宣導工作著重於防詐騙與金融素養提升。

不過，立委羅明才也直言，如果評議中心的營運經費來自金融機構很奇怪，如何確保公正性與獨立性？尤其，評議中心迄今辦公室還是用租用的，沒有屬於自己的房舍，考量到未來及整體發展，建議應規劃自有空間；此外，也期盼評議中可以好好照顧弱勢，做好保護消費者立場的底線。

金管會法律事務處處長林志憲指出，評議中心財源主要分為兩部分：一是年費，按金融機構營收比例收取；二是服務費，依各金融業進入評議案件數量計酬，就是「使用者付費」原則，金融業若產生評議案件，應自行負擔相關成本。

