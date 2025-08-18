晴時多雲

弘塑今年營收續挑戰新高 訂單能見度達明年

2025/08/18 18:24

弘塑今年營收續挑戰新高。（記者洪友芳攝）弘塑今年營收續挑戰新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕先進封裝濕製程設備廠弘塑（3131）今天下午參加櫃買法說會，公司指出，目前訂單能見度達2026年上半年，產能也滿載，預估2025年機台出貨總量約可達150-200台目標，今年上半年出貨量已達100台，全年營收創新高可期，獲利則會受業外匯損影響，由於目前幾個客戶端擴產計劃看起來積極，看好明年出貨量可望跟今年相當。

美國總統川普揚言對半導體關稅最高將課達300%，弘塑認為，關稅對出口到美國的企業一定會造成成本與售價上升，公司會強化本身關鍵技術能力，加深客戶對弘塑的黏著度，避免受關稅成本的影響；也會考量去美國投資設廠可行性，但可能需要跟客戶共同商量，配合客戶的需求而定。

就先進封裝領域，弘塑表示，目前先進封裝產能供不應求，台灣主要客戶約占該公司營收比重70%，目前因應產能需求，正在擴增設備二期廠，產能可增加1倍，因消防設備檢驗與使用執照等申請審核時間拉長，預期10月才能加入生產；子公司添鴻在路竹也針對化學品蓋新廠，去年已完工， 但新廠需要客戶重新驗證，客戶產能滿載趕出貨，致使驗證進步比預期緩慢，希望客戶能快點完成驗證，那將有助新廠產能增加與提升營運向上。

弘塑今年上半年營收較年大幅成長達5成以上， 營業利益6.83億元、年增達82.44％，歸屬母公司稅後淨利4.61億元、年增22.22％，稅後每股盈餘15.79元，皆創同期新高；公司預期今年營收續創可期，不過受業外匯損將影響獲利，今年30%機台出貨到中國、新加坡採美元計價，但新訂單將於明年出貨，匯損可能到明年將會逐漸緩解。

