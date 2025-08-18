晴時多雲

開學防詐攻略 資安專家揭5大學生詐騙陷阱

2025/08/18 18:21

趨勢科技提醒，免費影片觀看連結可能產生的風險在公共Wi-Fi環境下尤為嚴重，駭客可趁機攔截資料，進而竊取帳號密碼或入侵裝置。（業者提供）趨勢科技提醒，免費影片觀看連結可能產生的風險在公共Wi-Fi環境下尤為嚴重，駭客可趁機攔截資料，進而竊取帳號密碼或入侵裝置。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕暑假即將邁入尾聲，資安大廠趨勢科技整理5個開學期間的「詐騙陷阱題」，不肖份子經常透過假交易、假補助、假投資等手法鎖定學生族群，一旦遭遇駭客攻擊、勒索病毒或點進詐騙連結，將可能造成數位與財務資產「人財兩失」的窘境，學生須謹慎小心。

陷阱題一：開學前3C周邊需求增，小心「無卡分期」陷阱與假賣家手法。開學前夕是汰舊換新3C產品的高峰期，過去曾有詐騙份子以「簽約立刻拿5千佣金」為誘餌，誆稱協助代辦無卡分期，實則藉由不平等合約誘騙購買高價3C產品，導致學生背負龐大債務。若簽約後無法證明其為詐欺共犯，即使未拿到商品也須付款，甚至可能被提告詐欺罪。

陷阱題二：打工存錢想投資？小心誤入假投資陷阱。近期不少學生利用打工累積資金嘗試小額投資，然而，根據警政署165全民防騙網，假投資平台常透過社群投放廣告吸引被害人加入LINE投資群組，並提供假投資網站或App給被害人，要求受害者入金投資。當被害人要求提領獲利時，便會以各種理由拖延拒絕「出金」。

陷阱題三：租屋補助也能詐？學生在外租房須謹慎查證。近期已有案例是不法分子假冒政府單位致電給受害者，謊稱受害者的證件已遭他人冒用申請「租屋補助」，並涉嫌詐騙案件，進而誘騙其提供身份證、銀行帳戶等敏感資訊。

陷阱題四：線上遊戲中的「隊友」可能是詐騙集團。不肖份子看準網路遊戲平台難以監管的特性，透過私訊、語音方式騙取信任，受害者易在無防備情況下透露遊戲帳密、個資或金錢交易，嚴重者更可能捲入詐騙犯罪鏈，淪為共犯。

陷阱題五：上網追劇看影片也有陷阱？留意免費影音網站暗藏惡意連結。隨著串流平台盛行，網路上也充斥大量來路不明、未經授權的免費影音網站。這類平台表面上提供免費內容，實際上卻暗藏風險，不僅可能夾帶釣魚連結或色情廣告，還常透過假登入頁面或彈跳視窗，誘導使用者誤點。若為了一時搶快而忽略查證來源，極有可能誤觸惡意連結，導致裝置感染病毒或個資遭到竊取。

