勞保條例暗藏3大陷阱 誤觸等著年資被充公

2025/08/18 16:58

勞工保險條例的立法目的是為了保障勞工生活，促進社會安全。（示意圖，美聯社）勞工保險條例的立法目的是為了保障勞工生活，促進社會安全。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勞保的立法目的是為了保障勞工生活，不過在《勞工保險條例》以及相關施行細則裡，其實隱藏了3大致命「陷阱條款」，一旦踩中，可能會讓你辛苦繳納的年資或給付白白被沒收充公，勞工朋友一定要特別注意。

第一，權益申請設有「5年時效」。

依《勞工保險條例》第30條規定，「領取保險給付之請求權，自得請領之日起，因5年間不行使而消滅。」

也就是說，假如家屬過世，你有資格領取死亡給付，申請期限自該家屬死亡當天開始算，如果你超過5年都未申請，即喪失請領資格。

第二，遺屬給付順位有「扶養」限制。

依《勞工保險條例》第65條規定，遺屬年金或津貼的請領順序依次為：配偶及子女、父母、祖父母、孫子女，最後才是兄弟姊妹。

看似很清楚，但在勞工保險條例施行細則第85條第6項卻規定：孫子女或兄弟姊妹要領取，必須提出「受被保險人扶養」的證明。這意味著，若勞工為單身、無子女，且父母、祖父母已過世，兄弟姊妹未具扶養關係，其繳納的勞保將被收歸國庫，無人可領。

這也出現一個盲點，在當今社會現況中，單身、不婚不生的人越來越多，若他們不幸早逝，父母與祖父母也都不在世，兄弟姊妹又沒有「受扶養」的證明，那麼他們繳了一輩子的勞保費，最後就會被充公，誰都領不到。

第三，死亡需發生在加保期間。

根據《勞工保險條例》第63條規定：「被保險人在保險有效期間死亡時，除由支出殯葬費之人請領喪葬津貼外，遺有配偶、子女、父母、祖父母、受其扶養之孫子女或受其扶養之兄弟、姊妹者，得請領遺屬年金給付。」。

這裡大家要注意的是法條的第一行的「在保險有效期間死亡時」，也就是說，若勞工不是在加保期間內死亡，其遺屬是請領不到死亡給付。

換句話說，勞工因離職退保、未及時轉換工作而出現空窗期，期間不幸身故，其年資與死亡給付將全數歸零。

唯一例外是，若勞工死亡當時已具有勞保老年給付的請領資格，不論是一次領還是勞保年金月領，那就比較不用擔心，因為遺屬雖然沒有辦法請領死亡給付，但可改領差額金或遺屬年金。

所以在此再次提醒大家，若你還不具有一次請領資格，或者勞保老年年金的請領資格以前，請千萬不要中斷勞保。

勞工必須牢記上述3大陷阱，避免誤踩，以免自己多年勞保年資遭到「充公」。

