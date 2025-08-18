高雄演唱會經濟帶動飯店床單洗滌商機 百麒砸9億打造全自動洗衣廠

百麒國際斥資逾9億元，在仁武購買土地興建全自動洗衣廠。左四為該公司董事長黃彥銘。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄演唱會經濟及產業轉型雙重加持下，帶動觀光旅館業者紛紛進駐下， 衍生飯店床單、被套、浴巾、毛巾等專業洗滌需求，業者「百麒國際」看好未來發展，斥資逾9億元在仁武購買土地興建全自動洗衣廠，今（18）日舉行動土典禮，預計2026年第4季完工。

今天包含「百麒國際」董事長黃彥銘、高市經發局副局長陳怡良、市議員林智鴻等人，共同為新廠祈福起鏟。新廠總面積逾1900坪，採地上3層規劃，並導入日本進口的全自動綠能設備。

高市經發局長廖泰翔表示，市府推動「演唱會經濟」，去年舉辦超過157場次演唱會，創造171萬人次、57億元觀光產值，帶動高雄旅館住宿成長2成以上，演唱會期間，市區平均住宿率逾8至9成，國際指標頂級飯店如洲際酒店、承億酒店、然一酒店及日航酒店等紛紛進駐，「百麒國際」加碼投資高雄「正對時」。

「百麒國際」董事長黃彥銘指出，看好高雄未來的發展，加碼投資9億元在仁武建新廠，導入日本進口的全自動綠能設備，正式開工後的產能，可提升6至10倍。

經發局說明，百麒仁武新廠，將引進日本住友稻本（INAMOTO）NEO-100全自動洗衣脫水機及隧道式全自動洗衣脫水機、烘乾機作業加工廠房，並配置有4組瓦斯鍋爐、軟水設備、戶外事業廢水處理設備及全自動整燙機等。

