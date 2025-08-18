台灣人狂吃蚵仔 1年進口直逼7千噸、越南佔5成

台灣人喜愛吃蚵仔，除了吃國內養殖的蚵仔，每年也進口數千噸滿足老饕的胃。（資料照，記者張聰秋攝）

〔財經頻道／綜合報導〕本報近日披露，丹娜絲颱風造成嘉義沿海養殖牡蠣（蚵仔）災損金額達1.87億元，牡蠣受損程度平均約20%至35%，推升產地價上揚近30%。由於受災程度不小，是否增加進口滿足民眾需求備受關注。以漁業署統計年報顯示，去年台灣進口牡蠣數量高達6995.8噸，其中最大來源國是越南，去年進口3885.8噸，佔總進口量的55%。

根據本報報導，丹娜絲颱風造成嘉義沿海養殖牡蠣受損程度平均約20%至30%，導致產地價上揚近3成，每台斤上看230元。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，中秋節要吃到鮮甜肥美的東石牛奶蚵，將視後續養殖情形，如果再來颱風，可能有錢也買不到。

由於台灣人喜愛吃蚵仔，無論是蚵仔煎、蚵仔麵線或碳烤蚵仔，深受大家的喜愛。台灣每年也進口不少蚵仔滿足市場需求。

根據漁業署統計年報顯示，去年台灣進口牡蠣數量高達6995.8噸，最大來源國是越南，去年進口量為3885.8噸，佔總進口量的55.5%；日本居次，進口量為2124.4噸，佔比30.3%；第三名為中國，進口量為453噸，佔比6%。另外，韓國、加拿大及美國也是牡蠣進口來源之一。

若以進口金額觀察，去年牡蠣進口額2955萬美元（約台幣8.86億），日本牡蠣的進口額最高，達到1408萬美元（約台幣4.22億）；越南緊追在後，進口額為1158萬美元（約台幣3.47億）；韓國第三名，進口額為197萬美元（約台幣5940萬）。

