颱風＋豪雨重創南部 受災企業每家補助最高20萬、攤商發1萬現金

針對受災店家、攤商的招牌、攤台、展示架等生財器具毀損，經濟部提供每家1萬元的現金援助。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助受丹娜絲颱風及0728豪雨影響的南部災區中小企業加速復原，經濟部本月11日啟動「行動服務團」，也針對受災製造業提供機器設備修復、設施修繕的補助措施，每家最高補助20萬元，另受災店家、攤商的生財器具毀損，則提供1萬元的現金援助。

為協助小規模受災店家儘速恢復營運，經濟部推出「受災店家、攤 （鋪） 商援助方案」，針對招牌、鐵卷門、攤台、展示架等生財器具毀損，每家提供新台幣1萬元的現金援助。

經濟部進一步說明，凡位於行政院公告災區，並具稅籍登記或列管的傳統市場、夜市攤商，皆可提出申請。

台南市政府已在本月11日起受理申請，店家的受理窗口為經濟發展局、市場及夜市的受理窗口為市場處；嘉義市、嘉義縣及高雄市的窗口將由縣市政府儘速公告安排。

為強化災區製造業的復工能力，經濟部提供「製造業災後復原設備調校補助」措施，針對機器設備修復、調校及生產場域設施修繕，每家最高補助20萬元，補助範圍將予以從寬認定，包括機械設備、鐵卷門、屋頂、貨梯等結構設施皆可納入補助，以協助企業快速修復重啟營運。

