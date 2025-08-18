高雄港棧貳庫去年稅前虧損逾430萬 審計部：國旅人數未成長等因素影響

高雄港棧貳庫去年稅前虧損逾430萬，審計部指受到國旅人數未成長等因素影響。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕由高雄港區土地開發公司經營的棧貳庫複合商場，去年稅前虧損430萬餘元，與2019年疫情前的稅前淨利5138萬餘元相較，由盈轉虧；審計部分析是國旅人數未成長等因素影響，要求交通部督促台灣港務公司儘速推動開發及招商計畫，並加強行銷作業，以有效活化蓬萊港區。

台灣港務公司為高雄港區土地開發公司的母公司，回覆指已持續推動高雄港棧7-2庫、C2庫、員工訓練所及39地號等開發及招商計畫，並結合棧貳庫、大港倉檔期活動等，增加場域及網路宣傳。

審計部公布去年決算審核結果指出，台灣港務公司活化開發高雄港蓬萊港區舊碼頭，其中大港橋複合商場第2期未及點交給高雄港區土地開發公司，遲至前年12月29日才辦理招商公告，已逾原定開幕期程。

另外，「新蓬萊棧庫群招商案」的棧7-2庫、C2庫、員工訓練所及39地號尚未完成招商，棧4-2庫及棧4-3庫暫作為台灣港務公司臨時辦公室，並因配合高雄港旅運中心整體規劃，部分單位須分階段搬遷至高雄港旅運中心，導致招商進度落後，影響原預估每年可收取租金收入約339萬餘元的資產開發效益。

審計部特別分析高雄港區土地開發公司在蓬萊港區第1至7號碼頭營運強調，棧貳庫複合商場因國旅人數未成長及周邊工程施作，影響到訪人潮，加上棧貳庫歷史建築因外包人員及折舊費用等增加，去年稅前虧損430萬餘元，與2019年疫情前的稅前淨利5138萬餘元相較，由盈轉虧。

