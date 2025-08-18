晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

劉揚偉：鴻海攜手軟銀鎖定俄州 打造AI資料中心設備基地

2025/08/18 14:59

鴻海董事長劉揚偉說，鴻海已與日本軟銀合作，將在美國俄亥俄州共建AI資料中心設備基地。（記者方韋傑攝）鴻海董事長劉揚偉說，鴻海已與日本軟銀合作，將在美國俄亥俄州共建AI資料中心設備基地。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今日出席電電公會理監事會，會前受訪時指出，集團已與日本軟銀（SoftBank）合作，將在美國俄亥俄州（Ohio）共建AI資料中心設備基地，合作模式為「設計與設備生產由雙方合資經營，土地與建物則由軟銀全資持有」，該案已啟動半年之久，現場已有初步成形。

劉揚偉強調，AI資料中心基地的選址考量眾多，包含電力供應、土地資源與時程可控性等多項條件，「綜合來說，Ohio是非常合適的地點，SoftBank也這樣認為」。他指出，若曾在半年前造訪該地，會發現如今再去「已經不太一樣了」，透露當地已有實質推動。

劉揚偉進一步說明，雙方合作項目是與資料中心設備相關，由鴻海與軟銀出資成立合資公司，雙方各持股50%；未來將負責資料中心所需的設備設計與製造。至於場地與建物，則將完全由軟銀出資持有。

鴻海與軟銀的這項合作案正是今年稍早對外宣布的合資機會，可望成為台灣廠商因應美國對等關稅與供應鏈在地化趨勢下的重要示範。劉揚偉指出，鴻海近期積極配合電電公會推動「區域製造」模式，除了俄州，未來亦將持續協助中小型會員廠商透過海外科學園區拓展產能，並爭取在當地享有最佳條件。

針對近期對等關稅、232條款等貿易政策議題，劉揚偉也坦言，包括公會成員在內，約25%廠商恐受較大衝擊，特別是重機電類別，「需要政府及時提出配套協助」。他也呼籲，在能源政策上應尊重多元聲音，審慎凝聚共識，不宜因特定產業快速成長而貿然做出急切決策。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財